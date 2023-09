Nguy hiểm trẻ tắm vũng nước hoang

Cạnh bờ kênh Tham Lương đoạn qua P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM, có một công trình xây dựng khu dân cư còn dang dở với hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, diện tích đất bỏ trống còn nhiều, nên cây cối mọc um tùm, có những vũng nước tù đọng. Ở đó, lâu nay trở thành nơi có nhiều người đưa con đến vui chơi, thả diều, câu cá, hóng mát vào buổi chiều.

Trẻ vô tư tắm tại vũng nước hoang KIM THANH

Điều đáng nói, do có những vùng trũng thấp, hình thành vũng nước nên một số trẻ trong độ tuổi đi học biến thành "bể bơi" vô tư vui tắm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nước tích tụ do trời mưa đổ dồn về, cuốn theo tạp chất từ rác thải do người dân "tập kết" quanh đó, rất mất vệ sinh, chưa kể những vật sắc nhọn như mảnh chai, thép gai, gạch ngói bể... Kế đến, kết cấu đất khu vực này yếu, bởi trước đây vốn là vùng đầm lầy, được cải tạo trồng lúa hoặc rau muống, nên các vũng nước có đáy bùn. Vì vậy, việc các trẻ tắm, chơi đùa ở những vũng nước này sẽ rất nguy hiểm, dù có người lớn nhắc nhở nhưng các em cứ lén lút tắm.

Thiết nghĩ, để giữ an toàn và vệ sinh chung, chính quyền địa phương cần rà soát, nhắc nhở chủ đầu tư phát quang cây cỏ, rào chắn và gắn biển cảnh báo ở khu vực này, nhằm phòng tránh những việc không hay đã từng xảy ra ở nhiều nơi khác.