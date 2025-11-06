Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ngụy Tuấn Kiệt sốc nặng vì vợ trẻ ngoại tình, phải bán nhà rời quê

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
06/11/2025 11:38 GMT+7

Từng là một trong những ngôi sao hàng đầu của TVB, Ngụy Tuấn Kiệt đã đánh mất tất cả sau khi vụ ngoại tình của vợ trẻ bị phanh phui. Cú sốc khiến anh phải bán nhà, rời khỏi Hồng Kông và một mình nuôi con gái.

Ngụy Tuấn Kiệt từng là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất của đài TVB, Hồng Kông. Cuộc đời của tài tử sinh năm 1967 giờ đây lại trở thành một bi kịch như chính những bộ phim truyền hình mà anh từng tham gia.

Đánh mất tất cả sau chuỗi biến cố hôn nhân

Ngụy Tuấn Kiệt từng nổi tiếng qua các tác phẩm như Nguyên Chấn Hiệp, Lực lượng phản ứng, Anh hùng xạ điêu, Túy đả kim chi... được xem là gương mặt bảo chứng cho thành công của TVB suốt những năm 1990 - đầu 2000.

Ngụy Tuấn Kiệt sốc nặng vì vợ trẻ ngoại tình, phải bán nhà rời quê - Ảnh 1.

Ngụy Tuấn Kiệt thời kỳ đỉnh cao tại TVB - gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều tác phẩm truyền hình đình đám

Ảnh: On

Vai diễn Trình Phong trong Lực lượng phản ứng chính là bước ngoặt giúp Ngụy Tuấn Kiệt vươn lên hàng sao hạng A. Ở đỉnh cao sự nghiệp, anh là gương mặt được săn đón nhất của giới phim ảnh và quảng cáo Hồng Kông.

Cũng nhờ bộ phim này, anh nên duyên cùng nữ diễn viên Đằng Lệ Danh, tạo thành cặp đôi được yêu mến bậc nhất TVB. Sau 9 năm bên nhau, người hâm mộ đều tin rằng họ sẽ tiến tới hôn nhân, cho đến khi cả hai bất ngờ tuyên bố chia tay vào năm 2007.

Ngụy Tuấn Kiệt sốc nặng vì vợ trẻ ngoại tình, phải bán nhà rời quê - Ảnh 2.

Ngụy Tuấn Kiệt từng có mối tình kéo dài 9 năm với nữ diễn viên Đằng Lệ Danh, trước khi chia tay và đến với người vợ kém anh 20 tuổi

Ảnh: Sina

Không lâu sau đó, Ngụy Tuấn Kiệt bị bắt gặp nắm tay Trương Lợi Hoa, một nữ sinh đại học kém anh 20 tuổi. Thông tin này khiến hình ảnh người đàn ông chung thủy mà anh xây dựng bấy lâu sụp đổ. Dư luận lên án gay gắt khi biết anh chia tay Đằng Lệ Danh để đến với cô gái trẻ. Báo chí khi ấy gọi anh là "kẻ bội bạc", "người đàn ông không đáng tin trong làng giải trí".

Bất chấp mọi chỉ trích, Ngụy Tuấn Kiệt vẫn quyết định cưới Trương Lợi Hoa. Nhưng cuộc hôn nhân này nhanh chóng trở thành cơn ác mộng, kéo theo sự sụp đổ của cả danh tiếng lẫn tài chính.

Ngụy Tuấn Kiệt sốc nặng vì vợ trẻ ngoại tình, phải bán nhà rời quê - Ảnh 3.

Nam diễn viên và vợ trẻ Trương Lợi Hoa thời còn mặn nồng

Ảnh: Weibo Ngụy Tuấn Kiệt

Năm 2017, truyền thông Hồng Kông đồng loạt đưa tin Trương Lợi Hoa ngoại tình với vận động viên đua xe đạp Đặng Hoằng Nghiệp. Cô bị cho là đã chê bai chồng hết thời và nghèo khổ, không đủ khả năng cho cô cuộc sống xa hoa. Dù bị xúc phạm và tổn thương sâu sắc, Ngụy Tuấn Kiệt vẫn chọn tha thứ vì con gái nhỏ, mong giữ lại gia đình.

Với hy vọng hàn gắn, anh đã dốc gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để mua một căn biệt thự trị giá 2 triệu USD và mở nhà hàng Thái Lan cho vợ quản lý. Tuy nhiên, nỗ lực ấy vẫn không cứu được cuộc hôn nhân.

Ngụy Tuấn Kiệt sốc nặng vì vợ trẻ ngoại tình, phải bán nhà rời quê - Ảnh 4.

Năm 2016, Trương Lợi Hoa bị phanh phui cặp kè với tuyển thủ xe đạp Đặng Hoằng Nghiệp sau lưng chồng

Ảnh: On

Đầu năm 2020, paparazzi tiếp tục công bố hình ảnh Trương Lợi Hoa qua đêm tại nhà của một đầu bếp người Nhật Bản giàu có. Khi được hỏi về vụ việc, Ngụy Tuấn Kiệt chỉ im lặng, gương mặt thất thần. Ít ngày sau, vợ anh thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà. Sau 5 năm ly thân, anh chính thức nộp đơn ly hôn và giành quyền nuôi con gái.

Để tránh dư luận và bảo vệ con khỏi sự xoi mói của truyền thông, Ngụy Tuấn Kiệt bán nhà, rời khỏi Hồng Kông. Anh cho biết sẽ không tái hôn, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con gái.

Ngụy Tuấn Kiệt sốc nặng vì vợ trẻ ngoại tình, phải bán nhà rời quê - Ảnh 5.

Từ nam thần hàng đầu Hồng Kông, ngoại hình của Ngụy Tuấn Kiệt giờ thay đổi rõ rệt: anh tăng cân, gương mặt mệt mỏi, ánh mắt luôn chất chứa nỗi buồn

Ảnh: On

Nhiều năm chịu đựng áp lực tinh thần, sự phản bội và khủng hoảng tài chính khiến sức khỏe tâm lý của nam diễn viên xuống dốc nghiêm trọng. Anh mắc chứng trầm cảm nặng và từng có ý định tự tử. Từ năm 2021, Ngụy Tuấn Kiệt phải điều trị tâm lý và dùng thuốc để ổn định cảm xúc.

Hiện anh sống trong một căn hộ thuê nhỏ, cuộc sống giản dị hoàn toàn trái ngược với hình ảnh xa hoa mà vợ cũ vẫn thường khoe trên mạng xã hội - những chuyến du lịch sang trọng, nhà hàng đắt đỏ, hàng hiệu.

