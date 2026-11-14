Nguyễn Anh Tú giành cú đúp HCV Đông Nam Á, Việt Nam đoạt tổng cộng 5 huy chương khu vực

Dấu ấn Nguyễn Anh Tú

Diễn ra từ ngày 10 đến 14.11.2026 tại Malaysia, giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 là sân chơi quy tụ những tay vợt hàng đầu khu vực. Tại giải đấu năm nay, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, thể hiện phong độ ấn tượng và xuất sắc giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Anh Tú giành cú đúp HCV và 1 HCB Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cung cấp

Nguyễn Anh Tú (giữa) thi đấu bùng nổ Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cung cấp

Đây là kết quả đáng ghi nhận, phản ánh sự nỗ lực, bản lĩnh và quá trình chuẩn bị nghiêm túc của các VĐV, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của bóng bàn Việt Nam trên đấu trường Đông Nam Á.

Ở nội dung đồng đội nam, các VĐV Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức và Bùi Thế Nghĩa đã thi đấu xuất sắc, mang về tấm HCV quý giá cho đội tuyển. Thành tích này cho thấy sức mạnh tập thể, sự phối hợp ăn ý và tinh thần chiến đấu kiên cường của các tay vợt Việt Nam.

Anh Tú (bìa trái) và các đồng đội Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cung cấp

Dấu ấn nổi bật nhất của đội tuyển tại giải năm nay thuộc về Nguyễn Anh Tú. Không chỉ góp công vào tấm HCV đồng đội nam, tay vợt này còn xuất sắc giành HCV nội dung đơn nam. Trong trận chung kết diễn ra vào ngày thi đấu cuối cùng, Nguyễn Anh Tú đã có màn so tài đầy kịch tính với Nicholas Tan (Singapore). Bằng bản lĩnh, sự tập trung và ý chí thi đấu kiên cường, anh giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 4-3, chính thức bước lên ngôi vô địch.

Bên cạnh đó, Nguyễn Anh Tú cùng Đoàn Bá Tuấn Anh còn mang về HCB ở nội dung đôi nam, tiếp tục đóng góp vào bảng thành tích chung của đoàn Việt Nam.

Ở các nội dung dành cho nữ, VĐV Mai Hoàng Mỹ Trang đã giành HCĐ nội dung đơn nữ. Dù không thể vượt qua đối thủ Malaysia tại bán kết với tỷ số 0-4, tay vợt Việt Nam vẫn khép lại giải đấu với thành tích đáng ghi nhận. Trong khi đó, cặp đôi Trần Mai Ngọc và Hoàng Trà My cũng thi đấu nỗ lực, xuất sắc giành HCĐ nội dung đôi nữ.

Bản lĩnh, đoàn kết và khát vọng chinh phục

Đằng sau 5 tấm huy chương là hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của từng VĐV, từ quá trình tập luyện, chuẩn bị chuyên môn đến những cuộc tranh tài đầy áp lực trên sân đấu. Mỗi trận đấu đều đòi hỏi sự tập trung, bản lĩnh, khả năng thích ứng và tinh thần vượt khó.

Bóng bàn Việt Nam xuất sắc tại giải khu vực Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cung cấp

Đáng trân trọng hơn cả là tinh thần thi đấu đoàn kết, khiêm nhường và không lùi bước trước thử thách của các thành viên đội tuyển. Mỗi VĐV đã thi đấu bằng tất cả trách nhiệm, niềm tự hào và tình yêu màu cờ sắc áo, mang theo khát vọng cống hiến vì lá cờ đỏ sao vàng và thể thao nước nhà.

Thành tích tại giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của bóng bàn Việt Nam mà còn là nguồn động lực quan trọng để các VĐV, ban huấn luyện và những người làm công tác chuyên môn tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện và nâng cao trình độ.

Với những kết quả đạt được, bóng bàn Việt Nam có thêm cơ sở và động lực để hướng tới những mục tiêu cao hơn, tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và từng bước chinh phục những thử thách lớn hơn ở đấu trường quốc tế.



