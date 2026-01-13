Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng chiếm đoạt hàng tỉ đồng của khách vay tiền

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Như Trường (41 tuổi, trú tại khu 5, P.Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đỗ Như Trường là nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng HDBank tại Móng Cái.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam cho bị can Đỗ Như Trường ẢNH: N.T

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 12.2025, lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, Đỗ Như Trường đã đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến việc xử lý, đáo hạn các khoản vay ngân hàng. Từ những thông tin này, đối tượng tạo dựng lòng tin, yêu cầu các bị hại chuyển tiền để "giải quyết hồ sơ" hoặc "đảo nợ".

Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Trường không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi này đã xảy ra đối với nhiều người tại địa bàn P.Móng Cái 1 và P.Móng Cái 2, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỉ đồng.

Vụ việc được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng bởi đối tượng đã lợi dụng uy tín của tổ chức tín dụng và chức vụ quản lý tại ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhiều cá nhân.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Đỗ Như Trường; đồng thời mở rộng điều tra để xác định thêm các nạn nhân và các tình tiết liên quan, nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.