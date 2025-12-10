Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nguyễn Hưng: 'Khi nào trời không cho hát nữa thì tôi mới dừng'

Thạch Anh - Anh Thư
10/12/2025 19:12 GMT+7

Xuất hiện trong một sự kiện gần đây, ca sĩ Nguyễn Hưng lại một lần nữa chứng minh sức hút bền bỉ của mình trong làng nhạc Việt. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn giữ thân hình rắn rỏi, phong thái tự tin và nụ cười tràn đầy năng lượng.

Nói về bí quyết trẻ lâu, giọng ca Tình cho không biếu không thẳng thắn cho rằng sự trẻ trung không đến từ việc “níu kéo tuổi tác”, mà đến từ cách mỗi người đối diện với cuộc sống. Nguyễn Hưng chia sẻ: “Cái đẹp bây giờ là vẻ đẹp toàn diện. Mình phải vui, phải cười, phải sống vui, sống khỏe và sống lành mạnh. Đó mới là gốc rễ của cái đẹp”.

Với ông, chăm chút ngoại hình không phải điều đáng ngại như nhiều người đàn ông vẫn nghĩ. Nguyễn Hưng khuyên mọi người hãy cởi mở hơn với chuyện làm đẹp: “Chăm sóc khuôn mặt hay ngoại hình để mình đẹp hơn là nhu cầu chính đáng. Gạt bỏ suy nghĩ kiểu 'tôi không thích làm đẹp' đi, vì mỗi người đều có quyền trở nên tốt hơn”.

Ca sĩ Nguyễn Hưng: Khi nào ông trời không cho hát nữa thì tôi mới dừng lại - Ảnh 1.

Ca sĩ Nguyễn Hưng sở hữu vẻ ngoài phong độ ở độ tuổi U.70

ẢNH: BTC

Phong cách sống tích cực đã trở thành “vũ khí bí mật” giúp Nguyễn Hưng giữ được sự sung sức suốt nhiều năm. Hình ảnh nam ca sĩ U.70 vẫn nhảy điêu luyện trên sân khấu, vẫn giữ lưng thẳng và bước chân linh hoạt mỗi khi trình diễn khiến khán giả ngưỡng mộ. Báo chí nhiều lần ghi nhận ông là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi vẫn đi hát đều đặn từ sân khấu lớn đến các chương trình nhỏ, kể cả tiệc cưới với sự gần gũi và chân thành.

Từng nhiều lần ngồi ghế nóng tại các sân chơi sắc đẹp và tài năng, Nguyễn Hưng có góc nhìn sắc bén về tiêu chí thẩm định vẻ đẹp. Trong vai trò giám khảo tại cuộc thi Miss Ocean World Business 2026, ông chia sẻ về quan điểm đánh giá thí sinh: "Chấm hoa hậu mà chấm cái xấu thì đâu có đúng. Nhưng đẹp không chỉ là gương mặt. Có những điều tưởng như phụ lại lấn át cả cái chính".

Theo ông, điều làm nên sự khác biệt không nằm ở những đường nét đẹp, mà ở khí chất và cách một thí sinh tỏa sáng khi bước ra sân khấu: “Cái thần thái, cách trình diễn, sự tự tin, những thứ đó mới là cái chính. Thí sinh phải biết gom lại mọi thứ để chinh phục ban giám khảo và khán giả”, Nguyễn Hưng cho hay.

Nguyễn Hưng nói về chuyện nghỉ hưu

Ca sĩ Nguyễn Hưng: Khi nào ông trời không cho hát nữa thì tôi mới dừng lại - Ảnh 2.

Ngoài ca hát, Nguyễn Hưng còn gây chú ý khi tham gia chấm thi nhan sắc

ẢNH: BTC

Với Nguyễn Hưng, ca hát không chỉ là nghề mà là mạch sống. Người nghệ sĩ đã ở đỉnh cao nhiều thập niên vẫn khẳng định ông chưa bao giờ có ý nghĩ dừng lại. Nam ca sĩ cho hay: “Nếu ai kêu tôi đừng hát nữa thì tôi buồn lắm. Ca hát với tôi là cuộc sống, là thói quen không thể thiếu”.

Ông ví nghề hát như những hoạt động quen thuộc mỗi ngày: “Nó giống như việc mình đi tập thể dục, đi bộ hay chạy bộ vậy. Khán giả vui thì mình mới vui, mà tinh thần mình có vui thì mình mới khỏe mạnh được”. Mạch năng lượng tích cực ấy chính là lý do giúp ông duy trì giọng hát ổn định và phong độ sân khấu bền bỉ. Nguyễn Hưng cho biết chỉ khi nào sức khỏe hoặc một điều gì đó lớn hơn khiến mình không thể cất tiếng hát, lúc ấy ông mới chịu dừng: “Khi nào ông trời không cho mình hát nữa thì lúc đó mình mới thôi”.

Ở thời điểm mà nhiều ca sĩ cùng thế hệ đã ít xuất hiện hoặc chọn nghỉ ngơi, Nguyễn Hưng lại chọn cách tiếp tục cống hiến. Điều này không chỉ xuất phát từ sự yêu nghề mà còn từ tình cảm sâu nặng mà ông dành cho khán giả, những người đã đồng hành cùng ông qua hàng chục năm.

Năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của thế hệ nghệ sĩ trẻ với nhiều thành tích quốc tế, làm phong phú thêm diện mạo của âm nhạc Việt Nam. Tuy vậy, những nghệ sĩ gạo cội như Nguyễn Hưng vẫn giữ một vị trí riêng trong lòng công chúng. Ông cho hay bản thân không ganh đua với lớp trẻ, cũng không chạy theo trào lưu. Điều nam nghệ sĩ làm là giữ gìn bản sắc và tiếp tục mang đến sự chỉn chu, chuyên nghiệp và cảm xúc thật - thứ mà khán giả luôn cần, dù thời đại có thay đổi ra sao.

