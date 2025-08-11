Nguyên nhân cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà đi làm ở đường Hoàng Sa

Liên quan vụ "TP.HCM: Cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà đi làm ở đường Hoàng Sa" ngày 11.8, Công an phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM đã làm việc với chị N.P.M (31 tuổi) để rõ sự việc.

Camera ghi lại cảnh chị N.P.M rời nhà đi làm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, Công an phường Xuân Hòa tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một cô gái sống tại căn nhà trên đường Hoàng Sa bỗng nhiên mất liên lạc với gia đình sau khi rời nhà đi làm. Đoạn camera cho thấy, khoảng 8 giờ sáng 6.8, chị M. mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, đeo balo màu kem, rồi lên một xe ôm công nghệ đi làm. Tuy nhiên, sau đó, công ty thông báo chị M. không đến làm việc và không thể liên lạc.

Gia đình đã tìm mọi cách liên lạc, tìm kiếm chị M. nhưng không có kết quả. Sau đó, gia đình đã trình báo vụ việc đến Công an phường Xuân Hòa, đồng thời nhờ cộng đồng mạng, báo chí hỗ trợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 9 - 10.8, cơ quan công an xác định, tìm thấy chị M. tại một khách sạn ở Đà Lạt và đưa về TP.HCM để làm rõ, bàn giao cho gia đình.

Làm việc với lực lượng chức năng, chị M. cho hay nguyên nhân dẫn đến sự việc là do buồn phiền, áp lực công việc và nợ nần cá nhân.

Sáng 6.8, chị M. đặt xe ôm công nghệ từ nhà ở đường Hoàng Sa chở đến Bưu điện TP.HCM, rồi tiếp tục đi đến công viên Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai cũ) và thuê nhà nghỉ ngủ một đêm. Sáng hôm sau, chị M. tiếp tục đón xe khách lên Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng cũ) một mình.

Trong suốt quá trình này, chị M. tắt điện thoại khiến mọi người không thể liên lạc được. Toàn bộ quá trình trên, chị M. không bị ai dụ dỗ, lôi kéo.

Khi được công an giải thích, chị M. hiểu vấn đề, thấy hối lỗi và gửi lời xin lỗi, cảm ơn. Gia đình chị M. vui mừng khi chị M. vẫn khỏe mạnh và cảm ơn Công an phường Xuân Hòa và Công an TP.HCM tích cực quan tâm hỗ trợ, tìm kiếm người thân.