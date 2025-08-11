Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nguyên nhân cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà đi làm ở đường Hoàng Sa

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
11/08/2025 09:38 GMT+7

Sau khi được lực lượng Công an phường Xuân Hòa (TP.HCM) đón về từ Lâm Đồng, chị N.P.M (31 tuổi, người được gia đình trình báo mất liên lạc sau khi rời nhà đi làm), cho hay do buồn phiền, nợ nần và áp lực công việc.

Liên quan vụ "TP.HCM: Cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà đi làm ở đường Hoàng Sa" ngày 11.8, Công an phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM đã làm việc với chị N.P.M (31 tuổi) để rõ sự việc.

Nguyên nhân cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà đi làm ở đường Hoàng Sa - Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh chị N.P.M rời nhà đi làm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, Công an phường Xuân Hòa tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một cô gái sống tại căn nhà trên đường Hoàng Sa bỗng nhiên mất liên lạc với gia đình sau khi rời nhà đi làm. Đoạn camera cho thấy, khoảng 8 giờ sáng 6.8, chị M. mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, đeo balo màu kem, rồi lên một xe ôm công nghệ đi làm. Tuy nhiên, sau đó, công ty thông báo chị M. không đến làm việc và không thể liên lạc.

Gia đình đã tìm mọi cách liên lạc, tìm kiếm chị M. nhưng không có kết quả. Sau đó, gia đình đã trình báo vụ việc đến Công an phường Xuân Hòa, đồng thời nhờ cộng đồng mạng, báo chí hỗ trợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 9 - 10.8, cơ quan công an xác định, tìm thấy chị M. tại một khách sạn ở Đà Lạt và đưa về TP.HCM để làm rõ, bàn giao cho gia đình.

Làm việc với lực lượng chức năng, chị M. cho hay nguyên nhân dẫn đến sự việc là do buồn phiền, áp lực công việc và nợ nần cá nhân.

Sáng 6.8, chị M. đặt xe ôm công nghệ từ nhà ở đường Hoàng Sa chở đến Bưu điện TP.HCM, rồi tiếp tục đi đến công viên Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai cũ) và thuê nhà nghỉ ngủ một đêm. Sáng hôm sau, chị M. tiếp tục đón xe khách lên Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng cũ) một mình.

Trong suốt quá trình này, chị M. tắt điện thoại khiến mọi người không thể liên lạc được. Toàn bộ quá trình trên, chị M. không bị ai dụ dỗ, lôi kéo.

Khi được công an giải thích, chị M. hiểu vấn đề, thấy hối lỗi và gửi lời xin lỗi, cảm ơn. Gia đình chị M. vui mừng khi chị M. vẫn khỏe mạnh và cảm ơn Công an phường Xuân Hòa và Công an TP.HCM tích cực quan tâm hỗ trợ, tìm kiếm người thân.

Tin liên quan

TP.HCM: Cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà đi làm ở đường Hoàng Sa

TP.HCM: Cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà đi làm ở đường Hoàng Sa

Công an phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM phối hợp các đơn vị tìm kiếm cô gái được gia đình trình báo mất liên lạc sau khi đi làm.

Khám phá thêm chủ đề

Mất liên lạc cô gái TP.HCM công an nợ nần
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận