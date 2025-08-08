Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà đi làm ở đường Hoàng Sa

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
08/08/2025 16:18 GMT+7

Công an phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tìm kiếm cô gái được gia đình trình báo mất liên lạc sau khi rời nhà ở đường Hoàng Sa đi làm.

TP.HCM: Cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà đi làm ở đường Hoàng Sa - Ảnh 1.

Cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà đi làm ở đường Hoàng Sa

ẢNH: CẮT TỪ CAMERA

Người mất liên lạc được xác định là chị Nguyễn Phương Mai (31 tuổi), sống cùng chị gái Nguyễn Phương Lan (36 tuổi), tại căn nhà ở đường Hoàng Sa.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 6.8, chị Mai rời nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa để đi làm như thường lệ. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, phía công ty gọi báo với gia đình rằng chị Mai không đến nơi làm việc.

Gia đình gọi điện nhiều lần nhưng chị Mai không nghe máy và sau đó thì mất liên lạc hẳn.

Người trong gia đình đã trích xuất camera tại nhà thì phát hiện khoảng 8 giờ sáng 6.8, chị Mai lên một xe ôm công nghệ rời khỏi nhà.

Trước thời điểm mất tích, chị Mai hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện bất ổn về tâm lý. Khi rời khỏi nhà, chị Mai mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, đeo balo màu kem. Cả gia đình rất lo lắng và chia nhau đi tìm chị Mai nhưng không có thông tin.

Gia đình cũng đã đến Công an phường Xuân Hòa trình báo vụ việc, nhờ hỗ trợ tìm kiếm tung tích chị Mai. 

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Xuân Hòa đang khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. 

