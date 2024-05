Nguyên nhân khiến Ben Affleck và Jennifer Lopez căng thẳng trong hôn nhân

Ben Affleck và Jennifer Lopez kết hôn vào năm 2022, sau khi nối lại mối tình lãng mạn trước đó hai thập kỷ và hủy hôn. Cả hai đang sống ly thân ở Los Angeles trong khi có thông tin cho rằng giữa hai người đang căng thẳng.

Cuối tuần qua, họ được chụp ảnh đang mỉm cười cùng nhau và đeo nhẫn cưới ở nơi công cộng, mặc dù nhiều nguồn tin nói với People rằng mối quan hệ của họ "có vấn đề".

Ben Affleck và Jennifer Lopez kết hôn vào năm 2022 PEOPLE

Một người trong cuộc nói: "Họ có những cách tiếp cận rất khác nhau khi thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Ben ghét mọi sự chú ý và điều đó khiến anh ấy rất khó chịu. Jennifer luôn có cách tiếp cận khác".

Một nguồn tin trong ngành điện ảnh cho biết Ben Affleck (51 tuổi) "luôn ấn tượng" bởi phong cách làm việc và thành công trong ngành của Lopez, tuy nhiên, "luôn chia sẻ rằng cuộc sống của cô ấy không phải là cách của anh".

Nguồn tin này cho biết thêm: "Mặc dù Ben ngưỡng mộ Jennifer nhưng điều đó không làm anh hạnh phúc, thậm chí gây ra căng thẳng trong cuộc sống của anh và sau đó là của cô ấy. Không nghi ngờ gì nữa, phong cách sống khác nhau của họ gây ra xung đột".

Nguồn tin thứ 3 từ thế giới âm nhạc cho biết, Jennifer Lopez (54 tuổi) "cần cách thể hiện đó nhưng Affleck đơn giản là không thoải mái. Sau một thời gian, điều đó gây căng thẳng trong mối quan hệ. Anh ấy sống nội tâm và riêng tư hơn trong khi Jennifer thích mở lòng với người hâm mộ thế giới. Điều này khiến họ khác biệt đáng kể và thật khó khăn trong mối quan hệ hằng ngày".

Nguồn tin cho biết thêm: "Luôn có những xung đột về phong cách sống, cách họ giải quyết vấn đề và hành động của họ, nhưng không gì có thể ngăn cản tình yêu của hai người trong nhiều năm qua".

Cả hai được cho là khác biệt về quan niệm sống PEOPLE

Jennifer Lopez đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn và ra mắt bộ phim khoa học viễn tưởng mới Atlas trên Netflix. Gần đây, cô đã ra mắt album This Is Me... Now và một bộ phim đi kèm lấy cảm hứng từ mối tình lãng mạn của cô với Ben Affleck.

Trước đó, cả hai ra mắt phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told (tạm dịch Câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất chưa từng kể) có Ben Affleck tham gia, nói về cuộc hôn nhân của họ.



Trong buổi chiếu phim tài liệu vào ngày 13.2.2024, Jennifer Lopez đã xúc động khi cảm ơn Ben Affleck: "Có một người đã truyền cảm hứng cho tôi suốt cuộc đời này. Và tôi biết anh ấy ghét điều đó... Anh ấy chỉ thích nói 'làm ơn im đi'. Nhưng tôi nói không. Tôi nói, 'em yêu anh và cảm ơn anh đã tin tưởng em, giúp em tin vào chính mình'". Cả hai ngôi sao đều nói về những sai lầm trong mối quan hệ trước đây của họ và mọi thứ đã thay đổi như thế nào khi họ quay lại với nhau.