Nguyên nhân khiến nhiều nam giới viêm nhiễm bộ phận sinh dục sau tết

Ngày 23.2, tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health (TP.HCM), cho biết trong một tuần sau kỳ nghỉ tết, tỷ lệ nam giới đến khám bệnh lý viêm nhiễm bộ phận sinh dục tại trung tâm tăng từ 20 - 30%. Các triệu chứng viêm nhiễm và bệnh lý tương đối đa dạng.

"Trong đó những yếu tố nguy cơ cho những bệnh lý này là do quan hệ tình dục không an toàn và không lành mạnh, vệ sinh kém do đi du lịch đến vùng thời tiết lạnh (ngại tắm) hoặc vùng có điều kiện vệ sinh không đảm bảo, nhịn tiểu kéo dài do nhậu hoặc di chuyển đường dài...", bác sĩ Duy chia sẻ.

Trong đó, các mặt bệnh viêm nhiễm bộ phận sinh dục của nam giới đến khám gồm:

Viêm mào tinh hoàn - tinh hoàn

Tinh hoàn bị sưng, đau kèm dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân như sốt. Trước đó, bệnh nhân có triệu chứng tiểu gắt buốt nhưng ngại khám bệnh dịp tết, dẫn đến biến chứng viêm mào tinh hoàn - tinh hoàn.

Lậu, giang mai, sùi mào gà

Các bệnh trên xuất hiện khá phổ biến sau dịp nghỉ dài, vì trong thời gian này quý ông có thời gian để tụ tập nghỉ xả hơi và "thư giãn" với những cảm giác mới lạ và không an toàn. Từ đó dẫn đến nguy cơ mắc những bệnh lý lây truyền đường tình dục khi tiếp xúc, ủ bệnh và bắt đầu có triệu chứng ngay sau tết.

Do đó để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục, quý ông nên kiêng quan hệ tình dục khi chưa hiểu rõ bạn tình, chung thủy một vợ một chồng. Nên dùng bao cao su khi quan hệ. Mặc dù là không thể che chắn hết phần gốc dương vật, song cũng không thể phủ nhận vai trò của bao cao su trong việc phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

Nhiều quý ông mắc bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục sau tết MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Nhiễm trùng đường tiểu

Nam giới thường có triệu chứng kích thích đường tiểu dưới như tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu lắt nhắt nhiều lần và một số trường hợp có kèm tiểu máu hoặc xuất tinh ra máu. Do trong thời gian nghỉ tết, quý ông có thể đến những vùng điều kiện vệ sinh kém hoặc do nhịn tiểu kéo dài, khiến vi trùng từ bên ngoài ngược dòng theo đường tiểu đi vào trong và sinh sôi nảy nở.

Viêm quy đầu - bao quy đầu, nhọt da dương vật

Do ít tắm rửa vệ sinh dẫn đến việc tắc nghẽn tuyến bã nhờn và mồ hôi vùng sinh dục, đặc biệt là khi ở vùng thời tiết lạnh, ẩm thấp. Điển hình của nhóm bệnh lý này là quy đầu, bao quy đầu, da dương vật sưng đỏ, bong vẩy, hoặc tiết nhiều chất bựa sinh dục gây đau, rát, ngứa ngáy khó chịu.

Nhiễm ký sinh trùng như cái ghẻ, rận mu

Việc di chuyển đến những nơi có lưu trú có mức độ vệ sinh kém, sử dụng chung vật dụng như khăn tắm, chăn, gối, màn khiến cho nam giới dễ bị lây bởi những ký sinh trùng ở bộ phận sinh dục. Đặc trưng của nhóm bệnh lý này là vùng da lông mu, bìu rất ngứa ngáy, nổi những sẩn sang thương da. Một số trường hợp có thể nhìn thấy được ký sinh trùng đang bò giữa vùng lông.

Bác sĩ Duy khuyến cáo nam giới nếu phát hiện có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường ở bộ phận sinh dục thì không nên e ngại chần chừ việc đi khám khiến bệnh nặng hơn. Thay vào đó nên đến các cơ sở y tế uy tín về chuyên khoa tiết niệu, nam khoa hoặc da liễu để có được thăm khám và điều trị kịp thời.