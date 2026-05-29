Nguyên nhân khiến PC ngày càng chậm đi

Thực tế, phần cứng máy tính trở nên lỗi thời khi nhu cầu của phần mềm ngày càng tăng. Chẳng hạn, các máy tính mới thường được trang bị nhiều RAM hơn so với những mẫu cũ nhằm đáp ứng yêu cầu của các hệ điều hành và ứng dụng hiện đại.

Các ứng dụng mới thường tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn, từ RAM đến sức mạnh xử lý, khiến việc chạy chúng trên các hệ thống cũ trở nên khó khăn. Ngoài ra, các phần cứng có thể xuống cấp do nhiệt độ và bụi bẩn, dẫn đến hiệu suất bị giảm sút. Đặc biệt, nếu vẫn đang sử dụng máy tính trang bị ổ đĩa cơ (HDD), người dùng sẽ nhận thấy tốc độ truy xuất dữ liệu chậm hơn so với ổ thể rắn (SSD), với lý do bắt nguồn từ HDD có các bộ phận cơ khí chuyển động.

Một yếu tố khác cần xem xét là phần mềm cài sẵn trên máy tính. Nhiều máy tính đi kèm với các ứng dụng không cần thiết. Các chương trình này có thể cạnh tranh với các bản nâng cấp hệ điều hành, khiến máy tính hoạt động chậm hơn. Việc gỡ cài đặt các phần mềm này có thể giúp cải thiện hiệu suất của máy tính.

Nên làm gì khi hiệu suất máy tính sụt giảm?

Để cải thiện hiệu suất máy tính, người dùng Windows có thể sử dụng các công cụ như Storage Sense và Disk Cleanup để dọn dẹp hệ thống. Trong khi đó, người dùng macOS thường phải dựa vào các công cụ bên thứ ba để bảo trì máy tính.

Khi quyết định nâng cấp máy tính, người dùng cần xem xét nhu cầu sử dụng của mình. Hầu hết máy tính hiện nay đủ mạnh để xử lý các tác vụ cơ bản, nhưng nếu thường xuyên thực hiện đa nhiệm hoặc chơi game, người dùng sẽ cần phần cứng tốt hơn. Việc nâng cấp card đồ họa (GPU) hoặc CPU có thể phức tạp, vì có thể yêu cầu thay thế nhiều linh kiện khác.

Tóm lại, việc nâng cấp hay thay thế máy tính phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và tình trạng phần cứng hiện tại. Nếu cảm thấy máy tính của mình hoạt động chậm chạp, người dùng có thể xem xét các giải pháp bảo trì và nâng cấp phù hợp.