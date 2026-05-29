Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Nguyên nhân khiến PC ngày càng chậm đi

Kiến Văn
Kiến Văn
29/05/2026 06:56 GMT+7

Hiệu suất của máy tính cũ thường giảm sút theo thời gian, tuy nhiên nguyên nhân không phải do quá trình lão hóa như ở con người.

Thực tế, phần cứng máy tính trở nên lỗi thời khi nhu cầu của phần mềm ngày càng tăng. Chẳng hạn, các máy tính mới thường được trang bị nhiều RAM hơn so với những mẫu cũ nhằm đáp ứng yêu cầu của các hệ điều hành và ứng dụng hiện đại.

Không phải phần cứng, đây mới là nguyên nhân khiến PC ngày càng chậm đi - Ảnh 1.

Phần mềm ngày càng yêu cầu phần cứng mạnh mẽ hơn, khiến máy tính cũ nhanh 'lỗi thời'

ẢNH: REUTERS

Các ứng dụng mới thường tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn, từ RAM đến sức mạnh xử lý, khiến việc chạy chúng trên các hệ thống cũ trở nên khó khăn. Ngoài ra, các phần cứng có thể xuống cấp do nhiệt độ và bụi bẩn, dẫn đến hiệu suất bị giảm sút. Đặc biệt, nếu vẫn đang sử dụng máy tính trang bị ổ đĩa cơ (HDD), người dùng sẽ nhận thấy tốc độ truy xuất dữ liệu chậm hơn so với ổ thể rắn (SSD), với lý do bắt nguồn từ HDD có các bộ phận cơ khí chuyển động.

Một yếu tố khác cần xem xét là phần mềm cài sẵn trên máy tính. Nhiều máy tính đi kèm với các ứng dụng không cần thiết. Các chương trình này có thể cạnh tranh với các bản nâng cấp hệ điều hành, khiến máy tính hoạt động chậm hơn. Việc gỡ cài đặt các phần mềm này có thể giúp cải thiện hiệu suất của máy tính.

Nên làm gì khi hiệu suất máy tính sụt giảm?

Để cải thiện hiệu suất máy tính, người dùng Windows có thể sử dụng các công cụ như Storage Sense và Disk Cleanup để dọn dẹp hệ thống. Trong khi đó, người dùng macOS thường phải dựa vào các công cụ bên thứ ba để bảo trì máy tính.

Khi quyết định nâng cấp máy tính, người dùng cần xem xét nhu cầu sử dụng của mình. Hầu hết máy tính hiện nay đủ mạnh để xử lý các tác vụ cơ bản, nhưng nếu thường xuyên thực hiện đa nhiệm hoặc chơi game, người dùng sẽ cần phần cứng tốt hơn. Việc nâng cấp card đồ họa (GPU) hoặc CPU có thể phức tạp, vì có thể yêu cầu thay thế nhiều linh kiện khác.

Tóm lại, việc nâng cấp hay thay thế máy tính phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và tình trạng phần cứng hiện tại. Nếu cảm thấy máy tính của mình hoạt động chậm chạp, người dùng có thể xem xét các giải pháp bảo trì và nâng cấp phù hợp.

Tin liên quan

Vì sao máy tính để bàn bền hơn máy tính xách tay?

Vì sao máy tính để bàn bền hơn máy tính xách tay?

Trong cuộc cạnh tranh giữa máy tính để bàn và máy tính xách tay, máy tính để bàn vẫn giữ vững ưu thế về độ bền và tuổi thọ.

Khám phá thêm chủ đề

Máy tính Phần mềm Hiệu suất tuổi thọ linh kiện tài nguyên hệ thống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận