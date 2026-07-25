Nguyên nhân không ngờ khiến nam giới suy giảm chất lượng 'tinh binh'

"Sát thủ" nhiệt độ từ thói quen ngồi lỳ, khiến "tinh binh suy yếu". Nam giới ngồi làm việc liên tục trên 8 tiếng mỗi ngày khiến vùng hạ bộ bị tăng nhiệt độ. Trong khi tinh hoàn chỉ sản xuất tinh trùng tốt nhất ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 1 - 2 độ C. Việc "hấp nóng" này diễn ra âm thầm ngày qua ngày gây suy giảm chất lượng "tinh binh", một trong những nguyên nhân gây hiếm muộn ở nam giới".

Chủ tịch VSSM lưu ý nam giới ngồi nhiều giờ liên tục khiến suy giảm chất lượng "tinh binh", có thể gây hiếm muộn ẢNH: BSCC

Đó là ý kiến mà PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Quang chia sẻ bên lề Đại hội Hội Y học giới tính Việt Nam (VSSM) diễn ra chiều 25.7.

Bác sĩ Quang lưu ý, không chỉ bị "hấp nóng", những đêm thức trắng cày cuốc, ngủ 4 - 5 tiếng, kết hợp với cà phê và thuốc lá để chống chọi stress sẽ sản sinh ra các gốc tự do (ROS) hủy hoại DNA của tinh trùng, khiến chúng bị dị dạng hoặc bất động.

Không ít nam giới làm mất quyền làm cha của mình bằng sự chủ quan và trì hoãn. Một hành động nhỏ mà các anh có thể thay đổi ngay để bảo vệ sức khỏe: đứng dậy vận động 5 phút sau 1 tiếng ngồi làm việc. Ngủ trước 11 giờ đêm và hạn chế tối đa thuốc lá.

Bác sĩ Quang chia sẻ, nhiều người vợ đã phải đi khám "nát" các bệnh viện, chịu đựng đủ sự đau đớn của các xét nghiệm can thiệp, trong khi người chồng vẫn ung dung từ chối khám chỉ vì cho rằng "mình vẫn có ham muốn".

Trong khi đó, khoa học đã chứng minh nguyên nhân hiếm muộn đến từ người chồng chiếm tới 40 - 50% số ca. Nên làm xét nghiệm tinh dịch đồ, là xét nghiệm cực kỳ đơn giản, không đau đớn, không đắt tiền nhưng là chìa khóa mở ra sự thật để can thiệp kịp thời, thay vì chỉ đổ lỗi hiếm muộn do phụ nữ.

Tham dự đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuân cho rằng, y học giới tính không chỉ là sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, mà còn liên quan chặt chẽ với sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần, các bệnh không lây nhiễm, chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống. Y học ngày nay không chỉ là điều trị bệnh mà còn hướng tới bảo tồn chức năng, nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Đại hội Hội Y học giới tính Việt Nam bầu PGS-TS Nguyễn Quang tiếp tục làm chủ tịch hội, nhiệm kỳ 4 (2026 - 2031); bầu ban chấp hành gồm 41 ủy viên. VSSM đăng cai Hội nghị Y học giới tính châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội trong 2 ngày 25 - 26.7, với các phiên thảo luận đặc biệt về sức khỏe, tâm lý tình dục nữ; hormone cho người chuyển giới; điều trị rối loạn cương và cập nhật toàn diện về chăm sóc sức khỏe tình dục.







