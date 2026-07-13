Nhận biết rối loạn ưa chuộng tình dục do bệnh lý tâm thần

Theo Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ đã ghi nhận nhiều trường hợp bị rối loạn ưa chuộng tình dục nhưng thường chỉ được chẩn đoán khi gia đình đưa đến khám do có rối loạn tâm thần khác như: lo âu, trầm cảm… Rối loạn này chủ yếu khởi phát tuổi vị thành niên, phần lớn xuất hiện ở nam giới.

Các rối loạn sức khỏe tâm thần ở vị thành niên cần được quan tâm, can thiệp điều trị sớm ẢNH MINH HỌA: AI

Hầu hết các trường hợp được đưa đến khám, phát hiện bệnh sau khi người thân trong gia đình phát hiện con trai thi thoảng ướm mặc quần áo nữ, thậm chí lấy trộm, giấu đồ vật nữ; đồng thời có những thay đổi về tâm lý như: hạn chế giao tiếp với bên ngoài, trầm cảm.

Chuyên gia của Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia lưu ý, trong gia đình, khi nhận thấy những thay đổi, thói quen lạ của con như loạn dục nhìn trộm, con trai lấy trộm đồ lót, quần áo nữ rồi cất giấu riêng… nên quan tâm can thiệp phù hợp để các con điều chỉnh hành vi.

Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, sự việc không thay đổi hoặc mức độ gia tăng, nên đưa con đến khám chuyên khoa. Các trường hợp mắc rối loạn ưa thích tình dục thường có đồng mắc: rối loạn lo âu; trầm cảm; rối loạn nhân cách; rối loạn ám ảnh cưỡng bức; rối loạn sử dụng chất.

Quá trình điều trị bệnh nhân được áp dụng liệu pháp hóa dược (dùng thuốc); kết hợp liệu pháp tâm lý; và một số trường hợp chỉ định áp dụng kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ.

Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia, PGS-TS Nguyễn Văn Tuấn cho biết, để chẩn đoán rối loạn ưa thích tình dục, các bệnh nhân cần được khám chuyên khoa, đánh giá theo các tiêu chuẩn chuyên khoa; và sự ưa chuộng bất thường này đã tồn tại ít nhất 6 tháng.

Cần đánh giá phân biệt bệnh rối loạn ưa thích tình dục, là vấn đề về sức khỏe tâm thần, với hành vi tình dục vi phạm pháp luật để can thiệp, xử trí.