Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nhận biết rối loạn ưa chuộng tình dục do bệnh lý tâm thần

Liên Châu
Liên Châu
Thấy con trai vài lần kín đáo ướm mặc quần áo nữ, giấu riêng các món đồ nữ, và tính cách 'lạ', gia đình đưa con đi khám, được phát hiện rối loạn ưa chuộng tình dục, là bệnh lý về sức khỏe tâm thần.

Theo Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ đã ghi nhận nhiều trường hợp bị rối loạn ưa chuộng tình dục nhưng thường chỉ được chẩn đoán khi gia đình đưa đến khám do có rối loạn tâm thần khác như: lo âu, trầm cảm… Rối loạn này chủ yếu khởi phát tuổi vị thành niên, phần lớn xuất hiện ở nam giới.

Nhận biết rối loạn ưa chuộng tình dục do bệnh lý tâm thần- Ảnh 1.

Các rối loạn sức khỏe tâm thần ở vị thành niên cần được quan tâm, can thiệp điều trị sớm

ẢNH MINH HỌA: AI

Hầu hết các trường hợp được đưa đến khám, phát hiện bệnh sau khi người thân trong gia đình phát hiện con trai thi thoảng ướm mặc quần áo nữ, thậm chí lấy trộm, giấu đồ vật nữ; đồng thời có những thay đổi về tâm lý như: hạn chế giao tiếp với bên ngoài, trầm cảm.

Chuyên gia của Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia lưu ý, trong gia đình, khi nhận thấy những thay đổi, thói quen lạ của con như loạn dục nhìn trộm, con trai lấy trộm đồ lót, quần áo nữ rồi cất giấu riêng… nên quan tâm can thiệp phù hợp để các con điều chỉnh hành vi.

Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, sự việc không thay đổi hoặc mức độ gia tăng, nên đưa con đến khám chuyên khoa. Các trường hợp mắc rối loạn ưa thích tình dục thường có đồng mắc: rối loạn lo âu; trầm cảm; rối loạn nhân cách; rối loạn ám ảnh cưỡng bức; rối loạn sử dụng chất.

Quá trình điều trị bệnh nhân được áp dụng liệu pháp hóa dược (dùng thuốc); kết hợp liệu pháp tâm lý; và một số trường hợp chỉ định áp dụng kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ.

Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia, PGS-TS Nguyễn Văn Tuấn cho biết, để chẩn đoán rối loạn ưa thích tình dục, các bệnh nhân cần được khám chuyên khoa, đánh giá theo các tiêu chuẩn chuyên khoa; và sự ưa chuộng bất thường này đã tồn tại ít nhất 6 tháng. 

Cần đánh giá phân biệt bệnh rối loạn ưa thích tình dục, là vấn đề về sức khỏe tâm thần, với hành vi tình dục vi phạm pháp luật để can thiệp, xử trí.

Tin liên quan

Khám cộng đồng, phát hiện nhiều người cần can thiệp sức khỏe tâm thần

Khám cộng đồng, phát hiện nhiều người cần can thiệp sức khỏe tâm thần

Nhiều người bất ngờ được phát hiện bệnh tim mạch cấp tính, tăng huyết áp; các trường hợp có rối loạn về sức khỏe tâm thần được ghi nhận, trong số hơn 2.800 người đã được ghi nhận có bất thường về sức khỏe, trong chiến dịch khám sàng lọc cho cộng đồng triển khai nhân ngày Sức khỏe toàn dân 7.4.

Đưa sức khỏe tâm thần vào hệ thống giám sát chủ động

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện bạch mai Viện sức khoẻ Tâm thần Quốc gia trầm cảm bác sĩ tâm thần Pháp luật

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận