Nguyễn Quang Dũng tiết lộ vai trò mới sau biến cố sức khỏe

Sau biến cố sức khỏe, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Mới đây, anh xác nhận sẽ tham gia Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV với vai trò ban giám khảo hạng mục Phim Việt Nam dự thi.

Nguyễn Quang Dũng nói về vai trò mới

Chia sẻ về vai trò mới, Nguyễn Quang Dũng cho hay: “Thật ra tôi không cảm thấy quá áp lực. Tôi chỉ cố gắng theo đúng cảm nhận và cảm xúc của mình, nhìn nhận các bộ phim một cách công bằng nhất và dành lá phiếu cho những tác phẩm mà bản thân thực sự đồng cảm”.

Ngoài ra, Nguyễn Quang Dũng còn mang dự án Chiếc lược ngà đến Vườn ươm dự án - chương trình phát triển dự án điện ảnh trọng điểm thuộc khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV. Dự án của đạo diễn Quang Dũng góp mặt tại Script Lab thuộc Dự án phim Việt Nam đa thể loại – nơi các nhà làm phim có cơ hội làm việc cùng các chuyên gia quốc tế, nhận tư vấn phát triển kịch bản cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất trong tương lai.

Nguyễn Quang Dũng mang Chiếc lược ngà đến Vườn ươm dự án thuộc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV Ảnh: NSX

Nguyễn Quang Dũng chia sẻ khi nhận lời mời đảm nhận vai trò giám khảo tại liên hoan phim cũng là lúc anh vừa hoàn thành kịch bản Chiếc lược ngà. Với anh, đây là cơ hội phù hợp để giới thiệu dự án của mình, lắng nghe thêm ý kiến từ các chuyên gia trước khi bước vào những giai đoạn phát triển tiếp theo.

“Theo tôi, giá trị lớn nhất của Vườn ươm dự án nằm ở sự kết nối, đem lại cơ hội gặp gỡ giữa các nhà làm phim, nhà đầu tư, đơn vị sản xuất và phát hành trong nước lẫn quốc tế. Quan trọng hơn, đây là nơi các dự án nhận được những góc nhìn khách quan từ bên ngoài, điều mà đôi khi người làm phim rất cần để nhìn lại tác phẩm của mình”, anh chia sẻ.

Theo Nguyễn Quang Dũng, Chiếc lược ngà là một tác phẩm rất nổi tiếng, đã chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Chính vì vậy, anh và các cộng sự cần những góc nhìn khách quan và sự phản biện từ các đồng nghiệp quốc tế.

“Tôi hy vọng dự án sẽ tìm được cách kể phù hợp hơn để khi lên màn ảnh, bộ phim vẫn giữ được tinh thần của tác phẩm gốc nhưng đồng thời có thể tiếp cận khán giả ở nhiều quốc gia khác nhau”, anh chia sẻ.

Kaity Nguyễn là giám khảo trẻ nhất tại hạng mục Phim châu Á dự thi, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV Ảnh: NSX

Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng cũng vừa công bố thành phần ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi. Ngoài đạo diễn gạo cội Đỗ Kỳ Phong (Johnnie To) giữ vai trò chủ tịch, thành phần ban giám khảo còn có giám đốc nghệ thuật Julien Rejl, bà Seonah Kim, đạo diễn Phạm Thiên Ân, diễn viên – NSX Kaity Nguyễn.

Trong thành phần hội đồng năm nay, Kaity Nguyễn là một trong những gương mặt trẻ nhất. Việc nữ diễn viên sinh năm 1999 tham gia hội đồng chấm giải của một liên hoan phim quốc tế được xem là bước đi đáng chú ý sau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Theo ban tổ chức, năm nay, hạng mục Phim châu Á dự thi quy tụ 13 tác phẩm đến từ Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ cùng một dự án hợp tác sản xuất giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Hy Lạp và Ả-rập Xê-út. Sự đa dạng về địa lý, văn hóa và bối cảnh xã hội được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều tiếng nói điện ảnh khác nhau, phản ánh những góc nhìn đa dạng về con người, văn hóa và đời sống đương đại của khu vực.