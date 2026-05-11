'Nữ hoàng rock' mua vàng để giữ tiền cát sê, bí quyết giữ sức khỏe tuổi 62

Khi nhắc về những kỷ niệm sâu đậm nhất của thời hoàng kim, Ngọc Ánh không chọn những sân khấu rực rỡ ánh đèn màu mà lại nhớ về vùng sâu U Minh. Đó là khoảnh khắc "in sâu trong tim tôi mà không một sân khấu lộng lẫy nào sau này có lại được".

Nữ nghệ sĩ hồi tưởng: “Ngày đó, tôi phải đi vỏ lãi hơn một tiếng đồng hồ vào rừng đước. Sân khấu của tôi là chiếc vỏ lãi, khán giả cũng bơi xuồng bao quanh. Tôi đứng hát bằng chiếc loa pin cầm tay, đến khi pin cạn, tôi để loa xuống và cứ thế hát mộc hoàn toàn giữa không gian im ắng. Khán giả sụt sùi khóc, tôi cũng xúc động theo".

Ca sĩ Ngọc Ánh góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Nhắc về tin đồn “mua vàng để lưu giữ tiền cát sê”, Ngọc Ánh thẳng thắn xác nhận đó là thực tế của một thời kỳ cô là ngôi sao “gánh” vé cho mọi chương trình. Với tần suất chạy show dày đặc, lượng tiền mặt (thậm chí là tiền lẻ) quá nhiều khiến giọng ca Anh ba Hưng buộc phải chuyển đổi sang vàng để thuận tiện cất giữ trong những chuyến lưu diễn dài ngày.

Ngọc Ánh cho biết: “Muốn có được số tiền đó để mua vàng, mình phải là một ngôi sao bán được vé. Có những đêm, tôi phải hát liên tục từ 10 đến 12 bài để “gánh” giờ cho các bạn đồng nghiệp chạy không kịp show”.

Để duy trì sức bền đáng nể suốt hơn 40 năm, Ngọc Ánh tiết lộ một chế độ sinh hoạt vô cùng nghiêm ngặt. Cô quan niệm sức khỏe của ca sĩ là “quan trọng kinh khủng”, bởi sức diễn một đêm bằng người khác làm việc cả tuần.

Nữ ca sĩ chia sẻ lối sống “kỷ luật” của mình: “Tôi rất ít đi chơi. Hát xong về khách sạn là tôi ngủ ly bì đến 5 giờ chiều hôm sau để lấy lại giọng. Giấc ngủ chính là sự bồi đắp quan trọng nhất cho phong độ của người nghệ sĩ”.

Ngọc Ánh nhớ kỷ niệm từng hát trên chiếc vỏ lãi ngay trong rừng đước U Minh Ảnh: NSX

Ca sĩ Ngọc Ánh ở tuổi 62

Ở tuổi ngoài 60, Ngọc Ánh vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật, ngồi ghế nóng các cuộc thi âm nhạc để truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Đáng chú ý, cô từng tham gia Chị đẹp đạp gió, được yêu mến bởi sự máu lửa trên sân khấu và thân thiện khi làm việc với thế hệ đàn em.

Nói về danh xưng “chị đẹp lớn tuổi nhất” hay biệt danh “Bé Sáu” mà khán giả trẻ ưu ái đặt cho sau chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Ngọc Ánh không giấu được sự hãnh diện. Cô khẳng định không bao giờ giấu tuổi: “Tôi tự hào nói mình 60 tuổi nhưng vẫn đứng đây, vẫn đồng hành cùng các bạn trẻ. Dù tuổi nghề của tôi lớn hơn cả tuổi đời của các bạn, nhưng trong nghệ thuật, chúng tôi là một tập thể hòa đồng và tràn đầy năng lượng”.

Mới đây, khi góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, Ngọc Ánh gây chú ý khi lựa chọn ca khúc Về đâu mái tóc người thương để dành tặng khán giả. Nữ nghệ sĩ gây ấn tượng bởi chất giọng khỏe, dù đã ngoài 60. Ở phần Bật mí bí mật, “nữ hoàng rock” cũng chia sẻ thêm nhiều điều thú vị như con số cát sê lớn nhất từng nhận, bài hát được yêu cầu biểu diễn nhiều nhất sự nghiệp, hay những sở thích đời thường giúp cô cân bằng lại cuộc sống sau ánh đèn sân khấu.