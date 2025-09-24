Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC và thủ đoạn 'thông thầu' tại Sở GD-ĐT TP.HCM
Video Thời sự

Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC và thủ đoạn 'thông thầu' tại Sở GD-ĐT TP.HCM

Thảo Nhân
Thảo Nhân
24/09/2025 05:30 GMT+7

Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), ông Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) và 14 đồng phạm về tội vi phạm quy định đấu thầu.

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM đề nghị xét xử bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - Công ty AIC), và 15 bị can khác về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty AIC, Sở GD-ĐT TP.HCM và một số đơn vị liên quan khác.

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM cho thấy một "ma trận" thao túng đấu thầu tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Với vai trò chủ mưu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo sử dụng hệ sinh thái các công ty "sân sau" và đối tác để dàn xếp, thông thầu, nhằm độc chiếm thị trường cung cấp thiết bị giáo dục, y tế và môi trường tại TP.HCM.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC và thủ đoạn “thông thầu” tại Sở Giáo dục - Đào tạo TP

Nguyễn Thị Thanh Nhàn và những vụ "thông thầu" nổi tiếng

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến năm 2017, Công ty AIC đã trúng tới 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường với tổng giá trị hơn 686 tỉ đồng bằng thủ đoạn bất hợp pháp. Trong số này, lĩnh vực giáo dục bị thiệt hại nặng nề nhất, với 131 gói thầu bị "thổi" giá, gây tổng thiệt hại hơn 142 tỉ đồng. Đối với 94 gói thầu y tế và 2 gói thầu môi trường còn lại, thì có 40 gói thầu lĩnh vực y tế gây thiệt hại ngân sách khoảng 3 tỉ đồng.

Như vậy, tổng thiệt hại ngân sách là hơn 145 tỉ đồng.

Hành vi phạm tội được thực hiện một cách có tổ chức, với sự tham gia của nhiều cá nhân chủ chốt cả ở Công ty AIC lẫn các cơ quan nhà nước. Các bị can đã thông đồng, làm trái quy định về đấu thầu, biến các công ty "quân xanh" thành công cụ để hợp thức hóa hồ sơ. Trong đó, Công ty Mopha, Công ty Tư vấn công nghệ cao, và Công ty Thiết bị y tế và Môi trường... được xác định là các công ty phụ thuộc, đóng vai trò "quân xanh" để Công ty AIC dễ dàng trúng thầu.

Năm 2023, TAND cấp cao tại TP.Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và 14 năm tù về tội "đưa hối lộ", tổng hợp hình phạt là 30 năm tù trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng bị xử phạt từ 10 đến 24 năm tù trong 4 vụ án khác.

Ngay từ giai đoạn điều tra, bà Nhàn đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế. Tất cả các vụ án trên, bà Nhàn đều bị xét xử vắng mặt.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC và thủ đoạn 'thông thầu' tại Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - Công ty AIC)

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM tiếp tay cho sai phạm của AIC

Cáo trạng chỉ rõ, Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM ký các quyết định chỉ định thầu tư vấn và thẩm định giá cho các công ty có mối quan hệ phụ thuộc vào Công ty AIC, như Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình và Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để các công ty này lập hồ sơ mời thầu với các tiêu chí mang tính "định hướng", nhằm loại bỏ các đối thủ và chỉ dành "chiến thắng" cho Công ty AIC.

Đáng chú ý, ông Sơn còn ký các công văn hướng dẫn các quận, huyện ký hợp đồng mua sắm trực tiếp với Công ty AIC dựa trên kết quả trúng thầu của quận 5 (cũ). Hành vi này đã giúp Công ty AIC độc chiếm 129 gói thầu mua sắm trực tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC bị xét xử vắng mặt tại phiên sơ thẩm vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Cựu giám đốc nhận hối lộ từ AIC lãnh án 15 năm tù

Xem thêm bình luận