Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao ý nghĩa hết sức đặc biệt của chuyến thăm khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chọn thăm Việt Nam đầu tiên ngay sau thành công của Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng như Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith ẢNH: THẢO PHẠM

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế quốc tế không ngừng được củng cố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được thời gian qua, khẳng định những thành tựu đó gắn liền với sự cống hiến quan trọng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối, trong đó có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định chuyến thăm lần này với sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao các bộ, ngành Trung ương Lào thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước Lào trong việc cùng Việt Nam triển khai thắng lợi các nghị quyết, thỏa thuận cấp cao, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả và thiết thực.

Hai bên khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu dày công vun đắp là tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc; nhất trí tiếp tục gìn giữ, bảo vệ và không ngừng làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt, hiếm có này; tăng cường gắn kết chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, đồng thời chú trọng giáo dục thế hệ trẻ hai nước kế tục xứng đáng truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào chuẩn bị rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.