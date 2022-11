Nhà báo cần nghiệp vụ chắc chắn, bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm với Tổ quốc

Trong ngày 27.10, Công an TP.HCM đã thi hành kỷ luật, cảnh cáo hai lãnh đạo, cán bộ ngành thuộc các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vì có những sai phạm trong thời gian giữ chức vụ tại Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM.