Nhà báo được khuyến khích dùng AI nhưng phải giữ vai trò quyết định

Ngày 30.9, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2031), với sự tham dự của hơn 130 đại biểu, đại diện gần 300 hội viên đang hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Đến dự đại hội có Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ông Trương Văn Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, dự và chỉ đạo đại hội.

Ông Trương Văn Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: BẮC BÌNH

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hồng Phước, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh, cho biết nhiệm kỳ qua có nhiều thách thức. Đó là đại dịch Covid-19 và quá trình sắp xếp lại bộ máy. Thực tế này buộc các cơ quan báo chí phải đẩy mạnh chuyển đổi số. Người làm báo cũng phải làm chủ các nền tảng truyền thông mới.

Các tham luận tại đại hội tập trung vào vai trò nhà báo trong kỷ nguyên đa phương tiện. Nhiều ý kiến đề xuất giải pháp phát triển báo chí dữ liệu và báo chí số đa nền tảng.

Bà Nguyễn Thị Thu Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, ghi nhận kết quả của hội trong nhiệm kỳ qua. Bà đề nghị các hội viên tiếp tục "vững tâm, sáng đức, giỏi nghề".

Theo bà Trinh, trong 5 năm qua, hội viên đã gửi gần 700 tác phẩm dự các giải báo chí toàn quốc. Trong nhiệm kỳ, không có hội viên nào vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp.





Nhà báo Lê Hồng Phước, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: BẮC BÌNH

Báo cáo chính trị của Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh cho thấy, mạng xã hội và AI đang phát triển rất mạnh. Hai yếu tố này tác động sâu sắc đến cách sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Vì vậy, việc kiểm chứng thông tin và giữ uy tín người làm báo ngày càng quan trọng.

Trong nhiệm kỳ mới 2026 - 2031, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh sẽ tập huấn về AI, dữ liệu và tự động hóa quy trình; tập huấn về kiểm chứng thông tin và an toàn số; khuyến khích nhà báo dùng AI để hỗ trợ công việc. Tuy nhiên, nhà báo phải bảo đảm kiểm chứng, minh bạch, bản quyền và bảo mật, phải tự chịu trách nhiệm. Đặc biệt, nhà báo phải giữ vai trò quyết định trong tác phẩm.





Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, bà Nguyễn Thị Thu Trinh và ông Trương Văn Chuyển chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: BẮC BÌNH

Bên cạnh đó, mỗi năm, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức hoặc phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; các chuyên đề gồm chuyển đổi số, AI, báo chí dữ liệu, đa phương tiện và mạng xã hội. Hội cũng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam hỗ trợ đào tạo kỹ năng ứng dụng AI.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 9 người (còn khuyết 2 người). Ông Lê Hồng Phước, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh, tái đắc cử Chủ tịch hội.



