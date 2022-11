Nhà báo được vào sân xem bất kỳ trận đấu World Cup nào? Và miễn phí?

Để đến sân xem các trận đấu World Cup miễn phí, các nhà báo phải đăng ký thẻ tác nghiệp. Bên cạnh đó, họ còn phải đăng ký vé xem từng trận đấu.

Việc đăng ký này được thực hiện từ sớm và ban tổ chức sẽ xem xét từng trận, tùy số ghế dành cho báo chí có sẵn mà họ sẽ xét duyệt hoặc từ chối cấp thẻ cho từng trận đấu cụ thể.

Các “lệnh bài” cần có

Để có được một tấm thẻ tác nghiệp của FIFA, các nhà báo đã phải đăng ký từ nhiều tháng trước. Số suất nhà báo tác nghiệp đối với mỗi quốc gia không giống nhau. Thông thường, các quốc gia có đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup, các quốc gia có nền bóng đá mạnh, có truyền thông phát triển, có dân số đông… sẽ được FIFA phân bổ nhiều suất hơn.

Xét các tiêu chí trên, Việt Nam được phân bổ một số lượng suất thẻ tác nghiệp báo chí rất hạn chế. Các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Brazil, Argentina, Nhật Bản, Trung Quốc,… vì một số tiêu chí như đã liệt kê ở trên, có số lượng thẻ được phân bổ lớn hơn nhiều.

Đối với cá nhân mình, tôi có được một suất chính thức dành cho báo chí tại World Cup 2022 thông qua hệ thống phân phối thẻ của FIFA. Đây là World Cup thứ năm mà tôi tham gia tác nghiệp chính thức, kể từ kỳ đầu tiên vào năm 2006 tại Đức. Bên cạnh đó, tôi cũng đã bốn lần tác nghiệp tại các kỳ Euro của UEFA.

Thẻ tác nghiệp giúp các nhà báo có thể tham gia các sự kiện chính thức của World Cup, tiếp cận các khu vực do ban tổ chức giải đấu phụ trách như trung tâm báo chí, họp báo, buổi tập của các đội tuyển…

Tuy nhiên, để vào sân xem các trận đấu, nhà báo cần phải đăng ký vé xem từng trận. Việc đăng ký này được thực hiện từ sớm, và trước trận đấu khoảng 5 ngày, ban tổ chức sẽ thông báo kết quả. Thông thường ban tổ chức sẽ đồng ý cấp vé, nhưng có những trận đấu có số lượng người đăng ký tác nghiệp báo chí quá lớn, họ sẽ từ chối một số đơn.





Như vậy, nhà báo tác nghiệp tại World Cup cần phải có hai thứ mới có thể vào sân xem trận đấu: thẻ tác nghiệp và vé dành cho nhà báo. Tất cả đều miễn phí, nhưng do chỗ ngồi dành cho nhà báo có hạn nên không phải tất cả các đơn đăng ký vé xem trận đấu của các nhà báo đều được duyệt.

Nhà báo cũng bị phạt thẻ đỏ

Tại World Cup 2022, sau khi nhận được thông báo cấp vé xem một trận đấu, nhà báo cần lên Trung tâm Báo chí Chính (Main Media Centre) để in vé trong vòng 48 tiếng đến chậm nhất là 2 tiếng trước khi bóng lăn. Việc in vé sẽ do nhà báo tự thực hiện tại các ki ốt của ban tổ chức, bằng cách quét mã thẻ tác nghiệp mình và máy sẽ in vé xem trận đấu ra. Quá thời hạn nêu trên, nếu nhà báo không in thẻ thì sẽ bị đánh giá là “no-show” (vắng mặt không lý do). Trong trường hợp này, nhà báo sẽ bị phạt “thẻ đỏ” và sẽ bị đình chỉ việc xem xét các đơn đăng ký vé cho tất cả các trận còn lại.

Nếu vì một lý do nào đó mà nhà báo không thể xem một trận đấu dù vé đã được duyệt, người đó cần vào hệ thống để hủy vé trước thời hạn trên. Sau khi vé được hủy, ban tổ chức sẽ phân bổ cho những người trong danh sách chờ.

Một điểm đặc biệt tại World Cup 2022 là các nhà báo có thể đăng ký xem hai trận đấu cùng ngày do các địa điểm thi đấu khá gần nhau, miễn là khung giờ không quá sát nhau. Tại các kỳ World Cup trước đây, mỗi nhà báo chỉ có thể đăng ký tối đa một trận mỗi ngày do các địa điểm cách xa nhau.

Bên trong sân, nhà báo thường được xếp theo hai loại chỗ ngồi: ghế ngồi (seat) và bàn (desk). Nếu được phân bổ loại vé “seat”, nhà báo sẽ có một ghế ngồi như khán giả bình thường. Nếu được phân bổ “desk”, nhà báo sẽ ngồi tại bàn, có ổ cắm điện, có màn hình nhỏ để xem (nhiều kênh: kênh quay lại các tình huống, kênh trực tiếp theo diễn biến, các số liệu…).

Đấy là đối với báo viết, còn phóng viên ảnh thì được phân bổ các suất ở ngoài đường biên hoặc một số điểm trên khán đài để chụp ảnh. Số suất dành cho phóng viên ảnh thường ít hơn phóng viên viết.