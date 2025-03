Nhà báo Lê Hồng Phước giữ chức Tổng biên tập Báo và Đài Long An

Ngày 17.3, Tỉnh ủy Long An công bố quyết định hợp nhất Báo Long An và Đài phát thanh - Truyền hình Long An (Đài LA34) thành Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quyết định bổ nhiệm nhà báo Lê Hồng Phước, Giám đốc Đài LA34, giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An khi chính thức hợp nhất vào ngày 2.4 tới.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bìa trái) và ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An (bìa phải) trao quyết định và hoa chúc mừng nhà báo Lê Hồng Phước ẢNH: LA

Cùng được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng biên tập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An gồm các ông, bà: Châu Hồng Khá, Lê Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Thùy Dung và Nguyễn Thị Huyền Thu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An cũng có quyết định bổ nhiệm ông Phùng Tấn Tú, Tổng biên tập Báo Long An, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Tất cả quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 2.4.2025.

Nhà báo Phùng Tấn Tú (giữa), Tổng biên tập Báo Long An, được bổ nhiệm Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Long An ẢNH: LA

Sau khi hợp nhất, Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Long An, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, với 4 loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, truyền hình và phát thanh.

Tỉnh ủy Long An cũng công bố quyết định chỉ định bà Nguyễn Thị Thúy, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025.