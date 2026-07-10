Nhà báo Lê Huy Toàn làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng

Ngày 10.7, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện đội ngũ người làm báo trên địa bàn.

Đây là kỳ đại hội đầu tiên của Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng sau khi hợp nhất 3 địa phương Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Sự kiện đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, tạo nền tảng xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: CHÍNH THÀNH

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 17 ủy viên. Với sự tín nhiệm cao của các đại biểu, nhà báo Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Đại hội cũng bầu nhà báo Nguyễn Hoàng Linh giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; nhà báo Vũ Ngọc Tú giữ chức Phó chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đồng thời, đại hội đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Lê Huy Toàn, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh ẢNH: CHÍNH THÀNH

Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 17 ủy viên ẢNH: CHÍNH THÀNH

Hiện Hội Nhà báo Lâm Đồng có hơn 450 hội viên đang sinh hoạt tại các chi hội, liên chi hội; hội viên công tác tại các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện và cơ quan thường trú của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đánh giá cao những kết quả đội ngũ người làm báo của tỉnh đạt được trong thời gian qua. Ông đề nghị Hội Nhà báo Lâm Đồng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của hội viên.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: CHÍNH THÀNH

Theo ông Trần Trọng Dũng, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng cần chú trọng đào tạo báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu, báo chí giải pháp; đồng thời quán triệt các nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Đại hội cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 - 2031 là củng cố tổ chức hội sau hợp nhất; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.