Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng được giao quyền Giám đốc Sở Xây dựng

Theo quyết định được công bố, ông Cao Sơn Dũng được giao quyền Giám đốc Sở Xây dựng sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động đến công tác tại UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 7.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành quyết định điều động ông Cao Sơn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng, đến công tác tại UBND tỉnh để giao quyền Giám đốc Sở Xây dựng theo quy định.

Tại lễ công bố sáng 8.7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng ông Cao Sơn Dũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, Sở Xây dựng đảm nhận khối lượng công việc rất lớn, giữ vai trò quan trọng trong tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, xây dựng và phát triển đô thị.

Tập thể Ban giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chúc mừng ông Cao Sơn Dũng ẢNH: C.T.V

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị ông Cao Sơn Dũng nhanh chóng bắt tay vào công việc, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa những kết quả đã đạt được và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ông Cao Sơn Dũng, 52 tuổi, quê quán Bình Định (nay là Gia Lai), có trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, cử nhân luật và cử nhân quản trị kinh doanh.

Trước đây, ông Dũng từng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận (cũ), sau đó được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Bắc Bình (cũ).

Tháng 3.2025, sau khi sáp nhập Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên - Môi trường để thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường Bình Thuận (cũ), ông Dũng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (cũ).