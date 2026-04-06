Các công trình được thiết kế hai tầng, kết cấu bê tông cốt thép, vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vừa là nơi trú tránh an toàn khi mưa lũ xảy ra. Đáng chú ý, nhiều điểm xây dựng nằm ở những khu vực từng chịu thiệt hại nặng trong trận lũ lịch sử cuối năm 2025 như: xã Hòa Thịnh, phường Phú Yên, phường Tuy Hòa, phường Đông Hòa, xã Krông Bông…, cho thấy sự chuyển biến từ bị động sang chủ động phòng ngừa.

Những ngày mưa lũ dồn dập cuối năm 2025 đến nay vẫn còn ám ảnh. Nhiều lời kêu cứu xuất hiện, các đội cứu hộ phải hoạt động trong điều kiện nguy hiểm. Hình ảnh lực lượng chức năng dầm mình trong lũ để cứu dân rất đáng trân trọng, nhưng cũng cho thấy thực tế: Chúng ta vẫn đang ứng phó với thiên tai theo kiểu "chữa cháy", thiếu chuẩn bị từ sớm.

Không phải đến bây giờ, mô hình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ mới được nhắc đến. Trước đây, một số địa phương đã tận dụng trường học, trụ sở thôn xã làm nơi trú ẩn khi cần thiết. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, nhiều công trình xuống cấp, diện tích hạn chế, không còn đáp ứng yêu cầu an toàn khi lũ lớn xảy ra. Thậm chí, trong đợt lũ tháng 11.2025, có nơi nhà sinh hoạt cộng đồng cũng bị ngập.

Trận lũ lụt lịch sử cuối năm 2025 để lại rất nhiều thiệt hại về người và tài sản nhưng cũng giúp chính quyền các địa phương rút ra bài học xương máu: Nếu có hệ thống nhà tránh lũ đạt chuẩn, bố trí tại các vùng trũng, và việc di dời dân được tổ chức chủ động, thì nhiều tình huống nguy cấp đã có thể giảm thiểu, áp lực lên lực lượng cứu hộ cũng sẽ nhẹ hơn.

Nhà cộng đồng tránh lũ không phải là hạng mục quá tốn kém so với thiệt hại do thiên tai gây ra. Đây là mô hình thiết kế đơn giản, có thể nhân rộng, phù hợp với nhiều địa phương. Vấn đề không chỉ ở nguồn lực, mà còn ở ưu tiên đầu tư.

Thời tiết ngày càng khó lường, nên xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ cần được xem là nhiệm vụ cấp thiết, không chỉ ở Đắk Lắk mà còn ở nhiều tỉnh, thành thường xuyên ngập lụt. Chỉ khi chuẩn bị từ trước, mới có thể giảm bớt những lời kêu cứu giữa biển nước, bảo vệ tính mạng và tài sản người dân.