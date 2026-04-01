Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Blog phóng viên

Giảm bớt sự cay nghiệt trên mạng xã hội

Bảo Huy
01/04/2026 05:53 GMT+7

Sự việc nữ ca sĩ Juky San ngâm mình chụp ảnh tại Giếng Tiên (ở Nhơn Lý, thuộc P.Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, điều đáng nói không chỉ là hành vi vô ý của một cá nhân, mà còn ở cách phản ứng của nhiều người đã bị đẩy đi quá xa với những lời lẽ cay nghiệt.

Theo chính quyền địa phương và Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, Giếng Tiên là một hố nước ngọt hình thành từ dòng chảy khe núi. Người dân vẫn dùng để tắm, rửa; không phải nguồn nước ăn uống, cũng không phải di tích hay địa điểm tâm linh. Thời điểm xảy ra sự việc, bảng thông tin do người dân dựng đã bị bão cuốn trôi, khiến du khách (trong đó có Juky San) không nhận biết đầy đủ.

Sau phản ứng của cộng đồng mạng, nữ ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu sót và bày tỏ sự tôn trọng với người dân địa phương. Đó là thái độ cần ghi nhận. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở góp ý mang tính xây dựng, một bộ phận cư dân mạng lại công kích cá nhân bằng những lời lẽ nặng nề, thậm chí tục tĩu. Khi không được kiểm soát, sự phản ứng đã trượt dài thành cay nghiệt.

Trong môi trường mạng xã hội, nơi thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, việc vội vàng phán xét khi chưa nắm rõ ngọn ngành dễ dẫn đến hệ lụy không đáng có. Một hành động thiếu hiểu biết có thể được điều chỉnh bằng lời nhắc nhở văn minh. Còn những lời công kích ác ý sẽ gây tổn thương lâu dài, không chỉ với cá nhân liên quan mà còn với hình ảnh của một vùng đất.

Quy Nhơn nói riêng, Gia Lai nói chung đang nỗ lực xây dựng thành điểm đến thân thiện, mến khách. Du khách tìm đến đây không chỉ vì cảnh đẹp, mà còn vì cảm nhận về con người và văn hóa ứng xử. Những tranh cãi ồn ào, cùng cách ứng xử thiếu chuẩn mực trên không gian mạng của không ít người đã vô tình phủ bóng tiêu cực lên nỗ lực ấy.

Từ câu chuyện Giếng Tiên, có thể thấy giảm bớt sự cay nghiệt trên mạng xã hội không phải là lời kêu gọi chung chung mà là yêu cầu cụ thể với mỗi người dùng. Trước khi buông lời phán xét hoặc lên án, hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu, thêm thiện chí để cảm thông. Như vậy mới giữ gìn sự tử tế, văn minh của cộng đồng mạng và của chính mình.

Tin liên quan

Tắm trong Giếng Tiên, Juky San bị chỉ trích dữ dội

Tắm trong Giếng Tiên, Juky San bị chỉ trích dữ dội

Ca sĩ Juky San khiến dân mạng bức xúc khi đăng tải loạt ảnh mặc bikini chụp tại địa điểm được cho là Giếng Tiên. Hiện những hình ảnh đã được cô gỡ bỏ khỏi trang cá nhân.

Khám phá thêm chủ đề

mạng xã hội du khách Di tích Tâm linh giếng Tiên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận