Tuy nhiên, điều đáng nói không chỉ là hành vi vô ý của một cá nhân, mà còn ở cách phản ứng của nhiều người đã bị đẩy đi quá xa với những lời lẽ cay nghiệt.

Theo chính quyền địa phương và Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, Giếng Tiên là một hố nước ngọt hình thành từ dòng chảy khe núi. Người dân vẫn dùng để tắm, rửa; không phải nguồn nước ăn uống, cũng không phải di tích hay địa điểm tâm linh. Thời điểm xảy ra sự việc, bảng thông tin do người dân dựng đã bị bão cuốn trôi, khiến du khách (trong đó có Juky San) không nhận biết đầy đủ.

Sau phản ứng của cộng đồng mạng, nữ ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu sót và bày tỏ sự tôn trọng với người dân địa phương. Đó là thái độ cần ghi nhận. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở góp ý mang tính xây dựng, một bộ phận cư dân mạng lại công kích cá nhân bằng những lời lẽ nặng nề, thậm chí tục tĩu. Khi không được kiểm soát, sự phản ứng đã trượt dài thành cay nghiệt.

Trong môi trường mạng xã hội, nơi thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, việc vội vàng phán xét khi chưa nắm rõ ngọn ngành dễ dẫn đến hệ lụy không đáng có. Một hành động thiếu hiểu biết có thể được điều chỉnh bằng lời nhắc nhở văn minh. Còn những lời công kích ác ý sẽ gây tổn thương lâu dài, không chỉ với cá nhân liên quan mà còn với hình ảnh của một vùng đất.

Quy Nhơn nói riêng, Gia Lai nói chung đang nỗ lực xây dựng thành điểm đến thân thiện, mến khách. Du khách tìm đến đây không chỉ vì cảnh đẹp, mà còn vì cảm nhận về con người và văn hóa ứng xử. Những tranh cãi ồn ào, cùng cách ứng xử thiếu chuẩn mực trên không gian mạng của không ít người đã vô tình phủ bóng tiêu cực lên nỗ lực ấy.

Từ câu chuyện Giếng Tiên, có thể thấy giảm bớt sự cay nghiệt trên mạng xã hội không phải là lời kêu gọi chung chung mà là yêu cầu cụ thể với mỗi người dùng. Trước khi buông lời phán xét hoặc lên án, hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu, thêm thiện chí để cảm thông. Như vậy mới giữ gìn sự tử tế, văn minh của cộng đồng mạng và của chính mình.