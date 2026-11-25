Gia đình Hoàng tử William và Công nương Kate vừa trải qua một sự cố an ninh đáng lo ngại tại dinh thự riêng.

Không phải lần đầu gia đình William gặp sự cố an ninh

Cảnh sát hạt Norfolk xác nhận với E! News rằng hai người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi bị tình nghi đột nhập vào dinh thự nghỉ dưỡng vùng quê của Thân vương và Vương phi xứ Wales tại Sandringham (Anh) vào ngày 23.11.

Gia đình Hoàng tử William tiếp tục đối mặt với những lo ngại về an ninh sau vụ đột nhập tại dinh thự Sandringham, dù đã chuyển đến nơi ở mới với mong muốn có cuộc sống bình yên hơn Ảnh: Reuters

"Cảnh sát nhận được tin báo về hoạt động đáng ngờ tại địa chỉ này ngay trước 18 giờ. Các sĩ quan đã có mặt tại hiện trường, đồng thời huy động lực lượng và phương tiện chuyên dụng, bao gồm chó nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái và trực thăng của Cơ quan Không quân Cảnh sát Quốc gia để hỗ trợ công tác tìm kiếm trong khu vực. Hai người đàn ông đã bị bắt giữ trong khuôn viên dinh thự vì tình nghi đột nhập với mục đích trộm cắp và xâm nhập trái phép. Cả hai hiện vẫn đang bị cảnh sát tạm giữ. Không có người trong dinh thự vào thời điểm xảy ra vụ việc. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành", cơ quan cảnh sát địa phương cho biết trong thông cáo.

Theo xác nhận của E! News, vợ chồng Hoàng tử William cùng ba người con là Hoàng tử George (13 tuổi), Công chúa Charlotte (11 tuổi) và Hoàng tử Louis (8 tuổi) đều không có mặt tại dinh thự vào thời điểm xảy ra vụ đột nhập.

Đây không phải lần đầu tiên gia đình Hoàng tử William và Công nương Kate đối mặt với tình trạng bị đột nhập nơi ở. Năm 2024, một nhóm trộm bị tình nghi xâm nhập trái phép vào khuôn viên lâu đài Windsor, nơi vợ chồng Hoàng tử William khi đó đang sinh sống tại dinh thự Adelaide Cottage. Vụ việc đã được cảnh sát xác nhận với NBC News vào thời điểm đó.

Cảnh sát Thames Valley cho biết những kẻ đột nhập đã lẻn vào một công trình thuộc trang trại, lấy đi một chiếc xe bán tải Isuzu màu đen và một chiếc xe địa hình 4 bánh màu đỏ trước khi bỏ trốn về phía một thị trấn gần đó. "Chưa có đối tượng nào bị bắt giữ ở giai đoạn này và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành", cảnh sát cho biết trong thông cáo khi đó.

Hiện tại, nơi ở chính của Hoàng tử William và Công nương Kate là dinh thự Forest Lodge tại Windsor. Gia đình chuyển đến đây vào năm 2025 với mong muốn có một khởi đầu mới sau những biến cố, trong đó có sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II và việc Công nương Kate được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

"Windsor đã trở thành mái nhà của họ. Tuy nhiên, trong vài năm sinh sống tại Adelaide Cottage, gia đình đã trải qua những giai đoạn thực sự khó khăn", một nguồn tin Hoàng gia Anh từng chia sẻ với NBC News về quyết định chuyển nhà của vợ chồng Hoàng tử William. Nguồn tin này nói thêm: "Việc chuyển nhà mang đến cho họ cơ hội để có một khởi đầu mới, mở ra một chương mới trong cuộc sống và bỏ lại phía sau những ký ức không vui. Đây là quyết định mang tính lâu dài. Họ xem nơi này là tổ ấm mà mình sẽ gắn bó suốt đời".