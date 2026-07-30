Nha đam, mật ong pha rượu trắng có thực sự 'trị' được ung thư?

Theo các bài đăng trên mạng xã hội, việc uống 2 - 3 muỗng canh hỗn hợp xay nhuyễn gồm nha đam, mật ong và rượu trắng trước mỗi bữa ăn trong thời gian dài được cho là có thể hỗ trợ điều trị nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến giáp. Không ít người đã tin và làm theo hoặc mua uống mà chưa kiểm chứng từ các nguồn chính thống.

Chưa có bằng chứng khoa học về tác dụng “trị ung thư”

Theo bác sĩ Nguyễn Võ Trà Mi, Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng NERCI (TP.HCM), về mặt khoa học, đến nay không có thử nghiệm lâm sàng nào trên người chứng minh hỗn hợp nha đam, mật ong và rượu trắng chữa được ung thư.

Công thức được lan truyền là có thể chữa ung thư lan truyền trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện nay, một số nghiên cứu tiền lâm sàng chỉ cho thấy các hoạt chất trong nha đam và mật ong có thể tác động lên một số cơ chế liên quan đến tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật. Tuy nhiên, những kết quả này chưa đủ bằng chứng để khẳng định nha đam hay mật ong có thể chữa khỏi ung thư ở người.

Dược sĩ Phạm Thị Mỹ Linh, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), cho hay việc dùng hỗn hợp nha đam, mật ong và rượu trắng mà không có căn cứ khoa học để xác định liều lượng sẽ dễ dẫn đến ngộ độc. Bên cạnh đó, nếu người dân mua loại pha sẵn, nguồn gốc của các nguyên liệu trong đó cũng không đảm bảo được độ an toàn.

“Ngoài các hoạt chất đang được nghiên cứu, trong nha đam còn chứa nhiều thành phần khác có thể gây tác dụng phụ như tiêu chảy, thậm chí ảnh hưởng đến gan. Thêm nữa, rượu trắng trong công thức dùng để làm dung môi hòa tan hoạt chất trong nha đam; tuy nhiên khi vào cơ thể, rượu sẽ qua bước chuyển hóa thành acetaldehyd - chất có thể gây tổn thương ADN và làm tăng nguy cơ ung thư”, dược sĩ Linh nói.

Theo bác sĩ Trà Mi, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp rượu vào nhóm 1 - nhóm tác nhân gây ung thư ở người; và không có ngưỡng tiêu thụ rượu nào được xem là an toàn đối với nguy cơ ung thư. Do đó, việc dùng hỗn hợp chứa rượu trắng này đều đặn 2 - 3 muỗng canh trước mỗi bữa ăn, tức 3 lần/ngày, kéo dài hàng tháng theo “hướng dẫn” trên mạng xã hội là đi ngược hoàn toàn với mục tiêu trị bệnh ung thư.

Không nên tin vào các bài thuốc truyền miệng

Từ đó, bác sĩ Trà Mi đưa ra lời khuyên để người dân cảnh giác trước những bài thuốc truyền miệng chưa được chứng minh:

Thứ nhất, cần phân biệt rõ giữa “có hoạt chất sinh học đáng nghiên cứu” và “đã được chứng minh điều trị bệnh”. Một số nghiên cứu tiền lâm sàng nhỏ lẻ có thể bị diễn giải quá mức, thổi phồng thành “phương thuốc thần kỳ”, khiến nhiều người tin theo và sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Thứ hai, thay vì chờ xem “thuốc dân gian” có hiệu quả không, người bệnh nên điều trị sớm theo đúng phác đồ tại bệnh viện.

Thứ ba, nên kiểm chứng thông tin y tế qua bác sĩ điều trị hoặc các nguồn chính thống trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp nào, đặc biệt là các công thức tự pha chế lan truyền trên mạng xã hội không rõ nguồn gốc khoa học.

“Những bài thuốc hoặc công thức chưa được chứng minh bằng nghiên cứu khoa học không thể thay thế các phương pháp điều trị chuẩn. Việc tin dùng các hỗn hợp nha đam, mật ong và rượu trắng không chỉ có nguy cơ gây tác dụng không mong muốn mà còn khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng điều trị, tạo điều kiện để bệnh tiến triển nặng hơn. Nếu sử dụng thuốc đông y, người bệnh cần đi thăm khám các lương y đã được cấp phép hoạt động để tránh rủi ro”, dược sĩ Mỹ Linh khuyên.

Người bệnh ung thư nên có chế độ ăn ra sao? Theo bác sĩ Nguyễn Võ Trà Mi, điều người bệnh ung thư cần nhất là duy trì chế độ ăn đủ năng lượng và giàu đạm để hạn chế suy kiệt, giúp cơ thể có đủ sức đáp ứng quá trình điều trị. Người bệnh nên: Ăn đủ năng lượng, chia nhỏ bữa ăn 5 - 8 bữa/ngày nếu ăn uống kém, buồn nôn hoặc chán ăn.

Không kiêng khem bất cứ thực phẩm nào, cân đối giữa các nhóm chất đạm - đường - béo.

Tinh bột nên ưu tiên chọn ngũ cốc nguyên hạt, khoai củ; dùng dầu thực vật; hạn chế đồ ngọt.

Ăn đa dạng nguồn đạm động vật (cá, hải sản, thịt, trứng) và thực vật (đậu, đậu phụ), ưu tiên đạm trắng hơn đạm đỏ, lượng đạm đỏ tiêu thụ 300gram/tuần, hạn chế đồ chế biến sẵn.

Ăn rau củ quả đa dạng màu sắc để cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa tự nhiên.

Nếu bị hoang mang trước quá nhiều thông tin về chế độ dinh dưỡng cho người bệnh ung thư, nên tham khảo ý kiến từ bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn chế độ ăn phù hợp.

Link ảnh:

https://drive.google.com/drive/folders/1is9uomRhDj1rZv5S1ehOFOzIevYT8OA5