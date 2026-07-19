Uống nước ấm pha mật ong mỗi sáng có thật sự tốt cho sức khỏe?

Không ít người bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước ấm pha mật ong vì tin rằng thức uống này giúp "đánh thức" cơ thể, thải độc và tăng cường sức khỏe. Dù mật ong là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, các chuyên gia cho rằng lợi ích của thức uống này cần được nhìn nhận đúng với các bằng chứng khoa học hiện có.

Mật ong có thể mang lại một số lợi ích, nhưng không phải "thần dược"

Theo tiến sĩ Beth Czerwony, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, mật ong chứa các hợp chất chống oxy hóa, một lượng nhỏ vitamin, khoáng chất và có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Nhờ đó, mật ong có thể hỗ trợ làm dịu cổ họng khi bị ho hoặc đau rát nhẹ, đồng thời góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa.

Hiện chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy chứng minh mật ong có thể loại bỏ độc tố khỏi cơ thể Ảnh: P.H tạo từ AI

Tuy nhiên, bà Czerwony nhấn mạnh rằng lượng chất chống oxy hóa trong một thìa mật ong không đủ lớn để tạo ra tác dụng phòng bệnh đáng kể nếu chỉ dựa vào việc uống mỗi sáng. Muốn cải thiện sức khỏe lâu dài, điều quan trọng vẫn là duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và vận động thường xuyên, theo Cleveland Clinic.

Không có bằng chứng giúp "thải độc" hay giảm cân

Một trong những công dụng được nhắc đến nhiều nhất là khả năng "thải độc" cơ thể. Tuy nhiên, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), hiện không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy chứng minh mật ong có thể loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Gan, thận, phổi và đường tiêu hóa vốn đã đảm nhiệm hiệu quả chức năng này khi cơ thể khỏe mạnh.

Tương tự, việc uống mật ong pha nước ấm cũng không giúp giảm cân nếu không thay đổi chế độ ăn và mức độ vận động. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), mật ong vẫn là một dạng đường tự do, cung cấp khoảng 64 calo trong mỗi muỗng canh. Nếu tiêu thụ quá nhiều, lượng calo dư thừa vẫn có thể góp phần làm tăng cân.

Nước ấm mới là yếu tố có lợi sau khi thức dậy

Theo tiến sĩ Duane Mellor, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Aston (Anh), sau một đêm ngủ, cơ thể cần được bù nước. Uống một cốc nước vào buổi sáng giúp bổ sung lượng dịch đã mất, hỗ trợ tuần hoàn, tiêu hóa và duy trì các hoạt động chuyển hóa bình thường.

Nếu thích hương vị của mật ong, mọi người có thể pha một lượng nhỏ vào nước ấm. Tuy nhiên, lợi ích chủ yếu vẫn đến từ việc bổ sung nước, chứ không phải do mật ong tạo ra hiệu quả "thần kỳ".

Dùng thế nào để an toàn?

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên pha mật ong với nước ấm khoảng 40 - 50 độ C, tránh dùng nước sôi vì nhiệt độ quá cao có thể làm giảm một phần các hợp chất có lợi và ảnh hưởng đến hương vị.

Ngoài ra, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị lượng đường tự do - bao gồm cả đường từ mật ong - nên chiếm dưới 10% tổng năng lượng mỗi ngày, tốt hơn nếu dưới 5% để giảm nguy cơ béo phì và sâu răng.

Đặc biệt, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến cáo không cho trẻ dưới 12 tháng tuổi dùng mật ong vì nguy cơ ngộ độc botulinum, dù là mật ong nguyên chất hay đã pha với nước.

Nhìn chung, uống mật ong pha nước ấm vào buổi sáng có thể là một thói quen dễ chịu và giúp bổ sung nước sau một đêm ngủ. Tuy nhiên, đây không phải là thức uống có thể thải độc, giảm cân hay tăng miễn dịch một cách rõ rệt. Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng mật ong với lượng vừa phải, đồng thời duy trì chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh.