Nước ép nha đam hay nước dừa cấp nước tốt cho cơ thể?

Nước dừa

Khi cần bổ sung nước cho cơ thể, nước dừa là lựa chọn phù hợp hơn. Loại nước này chứa nhiều chất điện giải như kali và natri, giúp cơ thể nhanh chóng bù lại lượng nước và khoáng chất mất đi qua mồ hôi, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong khoảng 240 gram nước dừa có tới 228 gram nước. Ngoài ra, nước dừa còn cung cấp kali, magiê, canxi, vitamin C cùng một lượng nhỏ protein và carbohydrate.

Khi cần bổ sung nước cho cơ thể, nước dừa là lựa chọn phù hợp Ảnh: P.H tạo từ AI

Nhờ thành phần giàu điện giải, nước dừa thường được sử dụng như một thức uống hỗ trợ phục hồi sau khi vận động.

Các chất điện giải giúp duy trì sự cân bằng dịch trong cơ thể, từ đó hỗ trợ hoạt động bình thường của các cơ quan.

Bên cạnh khả năng bù nước, nước dừa có thể hỗ trợ giảm viêm, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm tình trạng giữ nước trong cơ thể.

Nước ép nha đam

Đặc tính làm dịu và chống viêm của nha đam có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng ợ nóng, táo bón, đau bụng và loét đường tiêu hóa.

Đặc tính làm dịu và chống viêm của nha đam có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng ợ nóng, táo bón, đau bụng Ảnh: P.H tạo từ AI

Nước ép nha đam được sản xuất từ nhiều phần khác nhau của cây nha đam. Thành phần chính của phần gel bên trong lá là nước cùng các vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin E, vitamin nhóm B, kẽm, đồng, canxi và magiê.

Nghiên cứu trên tạp chí Molecules vào năm 2020 cho thấy nha đam có thể hỗ trợ giảm cholesterol và đường huyết khi sử dụng dưới dạng thực phẩm bổ sung.

Trong thực tế, nước ép nha đam thường được dùng để hỗ trợ nhuận tràng và cải thiện táo bón. Siro nha đam cũng cho thấy khả năng làm giảm các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản như ợ nóng, buồn nôn, đầy hơi và nôn.

Lưu ý khi sử dụng

Dù được xem là những thức uống lành mạnh, cả nước dừa và nước ép nha đam đều cần được sử dụng đúng cách.

Cả nước dừa và nước ép nha đam đều chứa nhiều nước, giúp cơ thể bổ sung lượng dịch cần thiết mỗi ngày Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Uống quá nhiều nước dừa có thể làm tăng kali trong máu. Điều này đặc biệt cần lưu ý ở người mắc bệnh thận, tiểu đường hoặc đang dùng thuốc làm tăng kali. Nước dừa cũng có tác dụng lợi tiểu nhẹ nên người huyết áp thấp cần thận trọng khi sử dụng với lượng lớn.

Đối với nước ép nha đam, nhựa nha đam có thể gây đau bụng, co thắt bụng và tiêu chảy. Một số chiết xuất từ lá nha đam còn có thể gây tác động không mong muốn đối với gan.

Phụ nữ mang thai và đang cho con bú nên thận trọng với các sản phẩm nha đam dùng đường uống.

Nhìn chung, nước dừa phù hợp hơn khi cơ thể cần bù nước và điện giải, trong khi nước ép nha đam là lựa chọn đáng cân nhắc khi muốn hỗ trợ hệ tiêu hóa.