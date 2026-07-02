Nhà đất công dôi dư ở Tây Ninh giá trị bao nhiêu?

Ngày 1.7, tin từ Thanh tra tỉnh Tây Ninh cho biết, ông Phan Huỳnh Quốc Vinh, Chánh thanh tra tỉnh này, vừa ban hành kết luận thanh tra về việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Một trụ sở công cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ) đang dôi dư ẢNH: BẮC BÌNH

Theo kết luận, tỉnh Tây Ninh mới (được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An trước đây) hiện có 123 cơ quan, đơn vị thuộc diện phải sắp xếp lại nhà, đất (16 sở, 11 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và 96 xã, phường).

Qua kiểm tra hồ sơ của 4.309 cơ sở, cơ quan chức năng xác định có 74 đơn vị sở hữu 420 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được đưa vào khai thác. Đáng chú ý, trong số này có 137 cơ sở nằm ở nội thành và 155 vị trí mang lại lợi thế thương mại rất lớn.

Lượng hóa giá trị tài sản theo bảng giá công bố của UBND tỉnh Tây Ninh, Thanh tra tỉnh cho biết nguồn lực chưa được khơi thông từ quỹ đất dôi dư này ước tính 2.726 tỉ đồng (theo giá đất ở) và hơn 2.222 tỉ đồng (nếu tính theo giá đất thương mại, dịch vụ).

Dù chưa phát hiện hành vi gây thất thoát hay sử dụng sai mục đích, song việc chậm đưa các cơ sở này vào khai thác đã làm giảm hiệu quả sử dụng tài sản công, gây nghẽn nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TAND tỉnh Tây Ninh (cũ) được dùng làm trụ sở TAND khu vực 10, trong khi trụ sở các sở, ngành tỉnh Tây Ninh (cũ) vẫn đang hoạt động tại Cơ sở 2 (Cơ sở 1 tại phường Long An) ẢNH: BẮC BÌNH

Thanh tra tỉnh cũng chỉ rõ nhiều thiếu sót của các đơn vị như: 72/74 đơn vị chưa kiểm tra trực tiếp việc thực hiện phương án sắp xếp; 33 đơn vị chưa cập nhật thông tin tài sản vào sổ sách kế toán; 8 đơn vị tự ý bố trí sử dụng tạm thời khi chưa có quyết định của UBND cùng cấp.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc chậm trễ hoặc sơ suất trên là do quy mô sáp nhập rộng, hồ sơ pháp lý qua nhiều thời kỳ bị thất lạc và năng lực cán bộ chuyên môn cấp cơ sở còn hạn chế.

Trước tình hình trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để quản lý. Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương chủ động hoàn thiện hồ sơ, thực hiện nghiêm túc phương án xử lý tiếp theo nhằm sớm giải bài toán "đóng băng" tài sản công, tránh nguy cơ lãng phí kéo dài.