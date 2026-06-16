Tây Ninh làm gì khi nhà ở xã hội ế ẩm?

Lác đác người mua

Theo kết quả khảo sát của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh tại dự án chung cư nhà ở xã hội (NƠXH) Thành phố Vàng (giai đoạn 1) với quy mô 824 căn do Công ty CP Thành Phố Vàng làm chủ đầu tư), dù dự án đã mở bán từ tháng 6.2025 nhưng đến nay chỉ bán được 137 căn, đạt tỷ lệ 16,62%.

Hiện tỉnh Tây Ninh có khoảng 400.000 công nhân làm việc trong các khu - cụm công nghiệp, dự kiến năm 2030 là 570.000 công nhân nhưng thực tế chưa tăng như dự báo ẢNH: B.B

Ảm đạm hơn, dự án NƠXH thuộc Khu dân cư Lương Hòa (tọa lạc tại xã Lương Hòa, do Công ty cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư) dù mở bán từ tháng 11.2025 với quy mô 400 căn, nhưng mới chỉ chốt hợp đồng được vỏn vẹn 13 căn, đạt tỷ lệ 3,25%.

Khảo sát một số người của Thanh Niên cho thấy một bức tranh khác. "Tôi vẫn thích ở nhà trọ hoặc ở tại chỗ làm hơn vì chỉ việc trả tiền thuê hàng tháng là xong. Còn vô ở trong các chung cư cao tầng thì đầu tiên phải trả một khoản tiền khá lớn, rồi còn phải định kỳ trả góp, hàng tháng còn phải trả đủ thứ chi phí quản lý, xe cộ… Tôi nghĩ mình không kham nổi nên cho dù khu vực Đức Hòa, Mỹ Hạnh này có mở bán căn hộ NƠXH và tôi có đủ điều kiện cũng sẽ không mua", anh Nguyễn Hoành Huynh (38 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long, làm việc trong doanh nghiệp tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh gần 10 năm qua) chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Hạnh (quê tỉnh Đồng Tháp, kỹ sư xây dựng làm việc trong một công trình tại phường Tân Ninh) cho rằng nhu cầu NƠXH tại khu vực này là không nhiều bởi không những doanh nghiệp quy mô lớn. Mặt khác giá nhà đất tại đây cũng không quá cao dẫn đến nhu cầu vào ở chung cư cao tầng cũng thấp.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, thực hiện theo Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 12.1.2026 của Chính phủ về chiến lược phát triển NƠXH giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Tây Ninh được giao thực hiện hơn 80.240 căn. Tính đến nay, tỉnh đã rà soát và quy hoạch tới 73 khu đất với tổng diện tích 570,8 ha làm NƠXH dành cho công nhân và người thu nhập thấp. Hiện đã hoàn thành 19 dự án với hơn 6.200 căn và UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 33 dự án khác với quy mô hơn 41.400 căn.

Kiến nghị giảm chỉ tiêu

Tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng mới đây, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thừa nhận, nhu cầu NƠXH tại một số khu vực đô thị và các khu - cụm công nghiệp không tăng như dự kiến ban đầu. Nguyên nhân đầu tiên là tốc độ đầu tư các nhà máy tại các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn còn chậm, tỷ lệ lấp đầy thấp kéo theo lượng công nhân không tăng nhanh như dự kiến. Hiện vẫn khoảng 400.000 người, chủ yếu đóng là góp từ địa bàn tỉnh Long An cũ. Vì thế, nhu cầu thực tế về nhà ở cho công nhân vì thế thấp hơn rất nhiều so với số liệu dùng làm căn cứ xây dựng chỉ tiêu ban đầu.

Thứ hai, rào cản vẫn nằm ở năng lực tài chính và thói quen của người lao động. Phần lớn công nhân có thu nhập thấp, chưa đủ điều kiện tích lũy để mua đứt một căn hộ. Thay vào đó, họ ưu tiên lựa chọn hình thức thuê phòng trọ gần nơi làm việc với chi phí rẻ và linh hoạt hơn.

Làm việc với Bộ Xây dựng ngày 15.6, ông Lê Văn Hẳn đã đại diện tỉnh Tây Ninh đề nghị được điều chỉnh giảm số căn NƠXH giai đoạn 2025 - 2030

ẢNH: B.B

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có khoảng 6.549 khu nhà trọ do các hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư với 95.443 căn/phòng. Hệ thống nhà trọ tự phát này đã và đang gánh phân khúc phòng thuê cho đại đa số người lao động, khiến các dự án NƠXH chính quy bị "thất sủng".

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, việc thực hiện "đủ chỉ tiêu" đến năm 2030 xây đủ 80.240 căn NƠXH không chỉ là nhiệm vụ khó khăn mà còn chưa phù hợp với diễn biến thực tế. Từ đó có thể dẫn đến tình trạng "thừa cung thiếu cầu", làm giảm mạnh hiệu quả đầu tư và gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Chính phủ cho phép điều chỉnh giảm khoảng 38% chỉ tiêu phát triển NƠXH từ 80.240 căn xuống còn 50.000 căn; đồng thời đề xuất một lộ trình phân bổ kế hoạch hoàn thành hợp lý qua từng năm.