Nhà điêu khắc Hùng Kiến tạc phái đẹp bằng đồng và nhôm

Từ ngày 12 - 19.11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, P.Ba Đình, Hà Nội) diễn ra triển lãm Thất tinh, quy tụ 7 họa sĩ, nhà điêu khắc: Nguyễn Giang Châu, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Đức Đàn, Nguyễn Duy Tùng, Trần Thước, Đoàn Cao Quốc và Hùng Kiến. Triển lãm giới thiệu 68 tác phẩm với nhiều chất liệu, từ sơn dầu, sơn mài, màu nước, tranh trên giấy đến điêu khắc đá, đồng, gỗ và nhôm.

Mỗi nghệ sĩ chọn một hướng tiếp cận riêng: người tìm cảm hứng từ di sản, người đối diện với nội tâm, người lưu giữ khoảnh khắc, người tái cấu trúc thiên nhiên hay khám phá sức biểu đạt của hình khối. Sự khác biệt trong ngôn ngữ tạo hình không làm rời rạc không gian trưng bày mà tạo nên cuộc đối thoại đa thanh giữa những cá tính sáng tạo.

Qua đó, người xem có dịp tiếp cận những góc nhìn khác nhau về ký ức, nội tâm, thiên nhiên và văn hóa, đồng thời cảm nhận sự phong phú trong cách biểu đạt của mỹ thuật đương đại.

Bức tranh Đồng miến của họa sĩ Nguyễn Duy Tùng Ảnh: TGCC

Mộng thiên thần - từ cảm xúc cá nhân đến suy tư về tình yêu

Nhà điêu khắc Hùng Kiến (tên thật Nguyễn Mạnh Hùng) sinh năm 1987 tại Hạ Hòa, Phú Thọ, tốt nghiệp Khoa Điêu khắc, Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam (khóa 2013 - 2018). Anh hiện sống và làm việc tại Hà Nội, từng tham gia nhiều triển lãm và đoạt giải tại Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc.

Chia sẻ về nghệ danh Hùng Kiến, Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, khoảng năm 2013, anh bắt đầu nghiên cứu và khai thác hình tượng loài kiến trong sáng tác. Qua hình tượng này, anh gửi gắm suy ngẫm về mối quan hệ giữa "thân kiến" và "phận người", gợi liên tưởng đến sự nhỏ bé nhưng kiên cường, tinh thần cần mẫn và khả năng kết nối cộng đồng. Từ đó, nghệ danh Hùng Kiến gắn bó với anh trong hành trình sáng tạo.

Tại Thất tinh, Hùng Kiến giới thiệu 5 tác phẩm thuộc bộ sưu tập Mộng thiên thần, lấy hình tượng người phụ nữ làm cảm hứng chủ đạo. Anh xem mỗi tác phẩm là kết tinh của những cảm xúc, suy nghĩ được bồi đắp qua thời gian. Việc đưa những sáng tác vốn hình thành trong không gian riêng đến triển lãm chung cũng là dịp để anh đối thoại với đồng nghiệp và công chúng.

Cảm hứng thực hiện bộ tác phẩm bắt đầu từ cuộc gặp tình cờ với một người bạn cũ vào cuối năm 2021. Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, cuộc gặp để lại trong anh nhiều suy ngẫm về vẻ đẹp ngoại hình lẫn tâm hồn, sự từng trải và những rung động trong đời sống con người.

Nhà điêu khắc Hùng Kiến chăm chút cho tác phẩm Gót sen mà ông tâm đắc Ảnh: TGCC

Tác giả không mô phỏng cơ thể người theo tỷ lệ tự nhiên mà theo đuổi sự giao thoa giữa tạo hình hiện thực và tư duy trừu tượng Ảnh: TGCC

Mộng thiên thần của Hùng Kiến Ảnh: TGCC

Thay vì mô phỏng cơ thể theo tỷ lệ tự nhiên, Hùng Kiến tìm kiếm sự giao thoa giữa tạo hình hiện thực và tư duy trừu tượng. Hình thể được kéo dài, giản lược hoặc tái cấu trúc, nhường chỗ cho nhịp điệu và cảm xúc. Qua đó, các tác phẩm gợi mở những chiều kích khác nhau của đời sống nội tâm, vẻ nữ tính và tinh thần tự do; đồng thời đặt ra những liên tưởng về thân thể, ký ức và sự hiện diện của con người.

Một điểm đáng chú ý trong bộ sưu tập là việc sử dụng đồng, nhôm – những chất liệu có đặc tính cứng, nặng – để thể hiện vẻ mềm mại của hình thể. Thông qua tạo hình, xử lý màu và đánh bóng, nhà điêu khắc khai thác mối quan hệ giữa bề mặt, ánh sáng và cảm xúc, tạo nên những sắc thái uyển chuyển, ấm áp hoặc tĩnh tại.

Ở một tác phẩm, trục hình thể vươn cao từ phần đế, với những nếp cuộn mềm mại, phía trên mở rộng thành hai khối gợi hình đôi cánh. Cấu trúc ấy tạo cảm giác chuyển động từ nặng sang nhẹ, từ tĩnh tại đến khát vọng vươn lên.

Từng đường cong, dáng đứng và khoảng lặng trong các tác phẩm của Hùng Kiến trở thành nơi lưu giữ những điều khó nói thành lời Ảnh: TGCC

Với Hùng Kiến, những đường cong, dáng đứng và khoảng lặng trong tác phẩm không đơn thuần là cách tái hiện vẻ đẹp người phụ nữ mà còn là phương thức lưu giữ những cảm xúc khó diễn đạt bằng lời. Mộng thiên thần vì thế không chỉ bắt nguồn từ một rung động riêng tư, mà còn mở rộng thành những suy tư về tình yêu, vẻ đẹp và khả năng cảm nhận của con người.



