Nhà ga mới Tân Sơn Nhất sẵn sàng đón khách dịp đại lễ

Cấp tập những chuyến bay giả định

Chiều qua (16.4), những người có mặt tại nhà ga quốc nội T3 - sân bay Tân Sơn Nhất chứng kiến không khí rất đặc biệt từ những chuyến bay giả định trước ngày chính thức "mở hàng" nhà ga hành khách hiện đại bậc nhất cả nước. Hầu hết lãnh đạo Cảng hàng không (CHK) Tân Sơn Nhất, Tổng công ty CHK VN (ACV) cùng Hãng hàng không Vietnam Airlines đều có mặt tại nhà ga mới, ai cũng tất bật, căng thẳng theo dõi từng hoạt động của công tác thử nghiệm. Trong khi đó, những tình nguyện viên tham gia đóng vai hành khách lại vô cùng hào hứng khi được trải nghiệm nhà ga mới.

Hành khách tham gia chuyến bay giả định tại nhà ga T3 chiều qua (16.4)

Ảnh: Độc Lập

Đại diện CHK Tân Sơn Nhất cho biết: Công tác thử nghiệm trên chuyến bay giả định được triển khai nhằm đánh giá hiệu quả vận hành của các thiết bị trong môi trường giả định. Theo đó, hãng hàng không hỗ trợ khởi tạo chuyến bay giả lập trên hệ thống với danh sách 100 tình nguyện viên, có code vé kèm theo. Các trang thiết bị tại nhà ga hành khách quốc nội T3 cũng được phân bổ thử nghiệm với chuyến bay giả định và kiểm tra một cách chi tiết. Quá trình này nhằm bảo đảm thiết bị, quy trình hoạt động hiệu quả trước khi đưa vào khai thác chính thức. Đồng thời, trang thiết bị sẽ được kiểm tra từng ngày theo từng loại, tập trung vào tính tương thích của hệ thống và khả năng xử lý các tình huống giả lập nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các lỗi kỹ thuật.

Trong chiều 16.4, chỉ có Vietnam Airlines tham gia bay thử nghiệm bởi theo dự kiến, sáng sớm hôm nay, các chuyến bay giữa TP.HCM và Vân Đồn (Quảng Ninh) của hãng hàng không này sẽ chính thức được chuyển sang khai thác tại nhà ga hành khách T3. Trong buổi thử nghiệm hôm qua, "hành khách" xếp hàng làm thủ tục chuyến bay tại nhà ga T3, có nhân viên Hãng Vietnam Airlines mặc đồng phục đứng quầy check-in, kiểm tra giấy tờ và làm thẻ, vé cho khách. Sau khi làm thủ tục xong, hành khách di chuyển đến khu vực kiểm tra an ninh rồi vào khu vực cửa khởi hành tương ứng với chuyến bay, chờ ra tàu bay. Nhiên viên kiểm tra an ninh soi chiếu, hệ thống kiểm tra hành lý, băng chuyền… đều hoạt động y như các chuyến bay thật. Ngoài ra còn có các tình huống giả định trong quá trình khai thác chuyến bay như trường hợp hành khách cần hỗ trợ đặc biệt, hành lý gặp vấn đề cần kiểm tra an ninh, khách cần trợ giúp y tế…

Trong đó, khu vực thu hút chú ý nhất là hệ thống các máy check-in ứng dụng công nghệ sinh trắc học. Đây là công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại CHK VN. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất giải thích: Với việc ứng dụng VNeID và nhận diện sinh trắc học, hành khách không cần xuất trình giấy tờ, không phải xếp hàng, và không mất thời gian chờ đợi. Chỉ với vài thao tác đơn giản, có thể nhanh chóng đặt vé máy bay từ nhiều hãng hàng không trực tiếp trên VNeID; đăng ký nhận diện khuôn mặt ngay trên ứng dụng di động, hoàn tất thủ tục bay chỉ trong tích tắc mà không cần giấy tờ vật lý.

Tại sân bay, thay vì xuất trình giấy tờ tùy thân hay thẻ lên máy bay, hành khách chỉ cần bước đến các điểm kiểm soát an ninh và cửa lên tàu bay, nơi camera nhận diện khuôn mặt sẽ tự động xác minh danh tính và mở cửa cho hành khách đi qua. Như vậy, luồng quy trình thủ tục lên tàu bay đã được tự động hóa, rút ngắn thời gian kiểm tra với những khách sẵn sàng giấy tờ tùy thân, thẻ lên máy bay khoảng 10 - 15 giây; rút ngắn 30 - 50% tổng thời gian hành khách làm thủ tục check-in, kiểm soát an ninh, lên máy bay, từ 17 - 27 phút. Trong ngày thực hiện những chuyến bay giả định, hệ thống này cũng được kích hoạt thử nghiệm.

Vé máy bay "nóng" hơn cả vé tết

Trong khi nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất đang là tâm điểm chú ý thì vé máy bay tới TP.HCM trong những ngày này cũng "nóng bỏng tay".

Ngày đầu nghỉ lễ (29.4) được ghi nhận là ngày giá vé máy bay tăng cao nhất. Theo khảo sát của Thanh Niên cách đây 2 tuần, Vietjet có chuyến bay chặng Hà Nội - TP.HCM ngày 29.4 giá thấp nhất khoảng 2,6 triệu đồng/chiều nhưng đến thời điểm hiện tại, hãng này chỉ còn duy nhất một chuyến bay đêm có giá hơn 3 triệu đồng/chiều. Còn lại hơn 20 chuyến bay còn chỗ trống của Vietjet đều đa phần có giá kịch trần hơn 3,7 triệu đồng/chiều. Đáng chú ý, giá vé hạng Skyboss của Vietjet trên 2 chuyến bay "giờ đẹp" sáng và chiều 29.4 có giá tới hơn 6,5 triệu đồng/chiều, cao hơn cả vé máy bay dịp tết. Cùng ngày, Bamboo Airways chỉ có 3 chuyến bay còn ghế trống với giá vé hạng ghế phổ thông hơn 3,8 triệu đồng/chiều, bằng giá vé trên chuyến bay duy nhất của Vietravel Airlines, tăng gần 700.000 đồng/vé so với thời điểm khảo sát 2 tuần trước hạng thương gia của hãng cũng tăng từ hơn 5,6 triệu đồng/chiều lên gần 7,2 triệu đồng/chiều.

Trong khi đó, Hãng hàng không Vietnam Airlines huy động dàn máy bay Boeing 787 phục vụ đường bay này, phủ mọi khung giờ, lượng ghế trống còn dồi dào nhưng không còn nhiều chuyến có vé hạng phổ thông hơn 3,8 triệu đồng/chiều. Đa phần các chuyến bay chỉ còn ghế hạng phổ thông linh hoạt giá vé gần 5,5 triệu đồng/chiều hoặc ghế hạng thương gia gần 8,9 triệu đồng/chiều.

Nếu chọn bay vào TP.HCM trong ngày hôm sau (30.4), hành khách có nhiều cơ hội mua vé của Vietjet với giá hơn 2,2 triệu đồng/chiều; vé Bamboo Airways từ 2,6 - 2,9 triệu đồng/chiều; vé Vietravel "hạ nhiệt" còn hơn 3,2 triệu đồng/chiều; trong khi Vietnam Airlines cũng còn nhiều chuyến bay dồi dào vé phổ thông hơn, nhưng giá vẫn không giảm xuống dưới 3,8 triệu đồng/chiều.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, hãng ghi nhận nhu cầu đi lại tăng mạnh trên toàn mạng bay nội địa, đặc biệt là tại các đường bay trục và các điểm đến du lịch nổi bật. Trong đó, tuyến Hà Nội - TP.HCM là một trong những đường bay có mức tăng trưởng cao về tần suất chuyến và số ghế cung ứng. Dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến kỳ nghỉ, tỷ lệ đặt chỗ đã đạt gần 70%, cho thấy xu hướng mua vé sớm của hành khách ngày càng rõ nét. Riêng với một số chuyến bay có khung giờ đẹp vào ban ngày, tỷ lệ lấp đầy đã đạt tới 80 - 90%. Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có nhu cầu di chuyển hoặc du lịch trong dịp lễ nên chủ động thời gian và đặt vé sớm để lựa chọn được chuyến bay phù hợp, tránh tình trạng khan hiếm vé hoặc không còn khung giờ mong muốn khi sát ngày bay.

Tương tự, đại diện Vietravel Airlines cũng thông tin: tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay chặng Hà Nội - TP.HCM của hãng đã đạt trên 50% cho giai đoạn từ 28.4 - 4.5. Vietravel Airlines đánh giá khách di chuyển từ Hà Nội thường có xu hướng đặt vé sát ngày nên những ngày cận lễ sắp tới, dự kiến tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay sẽ còn tăng nhanh.