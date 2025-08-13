Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Nhà hàng xây dựng không phép trên hành lang bảo vệ sông Sài Gòn đã tháo dỡ

Đình Sơn
Đình Sơn
13/08/2025 15:38 GMT+7

Ngày 13.8, thông tin từ UBND phường Hiệp Bình, TP.HCM cho biết, nhà hàng xây dựng không phép trên đất hành lang bảo vệ sông Sài Gòn đã tháo dỡ.

Theo đó, trong biên bản làm việc của UBND phường Hiệp Bình ghi rõ: Qua kiểm tra công trình tại địa chỉ giáp ranh nhà số 3, đường số 5, khu phố 35, phường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức cũ) tổ công tác ghi nhận bà Hồ Thị Phúc đã thực hiện tháo dỡ nhà hàng xây dựng không phép.

Tổ công tác của UBND phường Hiệp Bình cũng khuyến cáo, bà Hồ Thị Phúc không được chiếm dụng phần đất do nhà nước quản lý để xây dựng. Nếu bà Hồ Thị Phúc tiếp tục tái phạm, thì UBND phường Hiệp Bình sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Nhà hàng xây dựng không phép trên hành lang bảo vệ sông Sài Gòn đã tháo dỡ- Ảnh 1.

Ngày 13.8, nhà hàng xây dựng không phép trên hành lang bảo vệ sông Sài Gòn đã tháo dỡ

Trước đó Báo Thanh Niên đã có bài phản ánh "Nhà hàng xây dựng không phép trên hành lang bảo vệ sông Sài Gòn vẫn hoạt động", trong đó phản ánh khu đất rộng khoảng 400 m2 là hành lang bảo vệ sông Sài Gòn bị lấn chiếm và được chủ đầu tư thi công, xây dựng hoàn chỉnh là nhà hàng Không Gian. 

Công trình này đã bị UBND phường Hiệp Bình Chánh (hiện nay là phường Hiệp Bình) và Thanh tra Xây dựng địa bàn TP.Thủ Đức trước đây phát hiện chủ đầu tư thực hiện xây dựng không phép nên đã lập biên bản yêu cầu nhà thầu ngừng thi công.

Trong biên bản làm việc, bà Hồ Thị Phúc thừa nhận công trình này không có giấy phép và được xây dựng trên đất Nhà nước đang quản lý. Bà Hồ Thị Phúc cũng cam kết sẽ tự tháo dỡ toàn bộ công trình trước ngày 29.6. Nếu chưa thực hiện thì địa phương sẽ xử lý theo quy định, đồng thời không có thắc mắc, khiếu nại.

Xem thêm bình luận