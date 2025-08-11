Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Nhà hàng xây dựng không phép trên hành lang bảo vệ sông Sài Gòn vẫn hoạt động

Đình Sơn
Đình Sơn
11/08/2025 14:31 GMT+7

Theo Biên bản xử phạt, chủ nhà hàng này cam kết sẽ tự tháo dỡ toàn bộ công trình trước ngày 29.6 thế nhưng đến nay, nhà hàng vẫn đang hoạt động.

Thông tin từ UBND phường Hiệp Bình, TP.HCM cho thấy, cơ quan chức năng đã lập biên bản một nhà hàng xây dựng không phép trên đất hành lang bảo vệ sông Sài Gòn.

Khu đất rộng khoảng 400 m2 là hành lang bảo vệ sông Sài Gòn bị lấn chiếm và được chủ đầu tư thi công, xây dựng hoàn chỉnh là nhà hàng Không Gian, tại địa chỉ giáp ranh nhà số 3, đường số 5, khu phố 35, phường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức cũ).

Ngày 11.4.2025, công trình này đã bị UBND phường Hiệp Bình Chánh (hiện nay là phường Hiệp Bình) và Thanh tra Xây dựng địa bàn TP.Thủ Đức trước đây phát hiện chủ đầu tư thực hiện xây dựng không phép nên đã lập biên bản yêu cầu nhà thầu ngừng thi công.

Trong biên bản làm việc, chủ đầu tư là bà Hồ Thị Phúc cam kết tự tháo dỡ, nhưng sau đó công trình vẫn tiếp tục thi công và tồn tại.

Chính vì vậy, đến ngày 24.6, tại UBND phường Hiệp Bình Chánh, Phó chủ tịch UBND phường Giang Phan Hồng Phúc và tổ công tác đã có buổi làm việc với bà Hồ Thị Phúc.

- Ảnh 1.

Nhà hàng Không Gian bị phát hiện xây dựng không phép trên hành lang bảo vệ sông Sài Gòn

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong biên bản làm việc, bà Hồ Thị Phúc thừa nhận công trình này không có giấy phép và được xây dựng trên đất Nhà nước đang quản lý. Bà Hồ Thị Phúc cũng cam kết sẽ tự tháo dỡ toàn bộ công trình trước ngày 29.6. Nếu chưa thực hiện thì địa phương sẽ xử lý theo quy định, đồng thời không có thắc mắc, khiếu nại.

Vụ việc cũng được UBND TP.Thủ Đức (trước sáp nhập) yêu cầu UBND phường Hiệp Bình Chánh căn cứ Nghị định số 16/2022 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng xử lý và tổng hợp báo cáo thành phố trước ngày 27.6.2025.

- Ảnh 2.

Bất chấp việc công trình đã bị cơ quan chức năng lập biên bản, nhưng đến nay vẫn tồn tại

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dù vậy, đến nay, công trình này vẫn tồn tại, các sai phạm liên quan đến xây dựng không phép vẫn không được xử lý dứt điểm. Đáng nói, nhà hàng này vẫn hoạt động rầm rộ dù đã nhiều lần bị chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản về hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Ghi nhận thực tế, đến đầu tháng 8.2025, cơ sở này vẫn hoạt động bình thường khi cơ sở hạ tầng được đầu tư khá hoành tráng gồm hệ thống nhà hàng rộng lớn, sân khấu ca nhạc, hệ thống chiếu sáng, cây xanh để cung cấp các dịch vụ như: ăn uống, liên hoan, sinh nhật, cưới hỏi...

Phóng viên cũng đã liên hệ với ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình để nắm rõ thông tin về xây dựng sai phép tại công trình, nhưng không được hồi âm.

Xem thêm bình luận