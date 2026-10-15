Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng được giữ lại thế nào sau hợp nhất?

Chiều 15.10, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, khẳng định việc hợp nhất Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng thành Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng không đồng nghĩa với việc xóa bỏ tên Trưng Vương.

Theo bà Hạnh, tên gọi này tiếp tục được kế thừa trong cơ cấu tổ chức mới với Đoàn Ca múa nhạc Trưng Vương. Địa điểm Nhà hát Trưng Vương vẫn được sử dụng phục vụ hoạt động chuyên môn, biểu diễn và truyền thông.

Tên gọi Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng mang tính bao quát, đại diện cho nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn của thành phố, từ ca múa nhạc đến tuồng và bài chòi. Việc sử dụng tên gọi chung nhằm xây dựng thương hiệu cho đơn vị sau hợp nhất, đồng thời phát huy những thương hiệu nghệ thuật đã hình thành từ các đơn vị tiền thân.

Công trình Nhà hát Trưng Vương hiện nay được khánh thành ngày 31.12.2006, có khán phòng 1.203 chỗ ngồi, phục vụ các chương trình nghệ thuật và sự kiện văn hóa của thành phố ẢNH: HOÀNG SƠN

Cụ thể, Đoàn Ca múa nhạc Trưng Vương kế thừa chức năng, nhiệm vụ của đoàn ca múa nhạc thuộc Nhà hát Trưng Vương hiện nay. Đoàn Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Đoàn Ca kịch bài chòi Đà Nẵng tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đoàn nghệ thuật tương ứng thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, đồng thời được bổ sung, mở rộng nhiệm vụ phù hợp với mô hình mới.

“Việc lựa chọn tên gọi Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng không làm thay đổi tên gọi của các địa điểm, cơ sở biểu diễn và thương hiệu nghệ thuật đã được hình thành, phát triển trước đây. Các địa điểm như Nhà hát Trưng Vương, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tiếp tục được sử dụng phù hợp trong hoạt động chuyên môn, biểu diễn và truyền thông của đơn vị”, bà Hạnh cho biết.

Theo Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, tên gọi mới còn tạo thuận lợi cho hoạt động hành chính, truyền thông, xây dựng nhận diện thương hiệu và giao dịch quốc tế. Về lâu dài, nhà hát được định hướng phát triển thành thiết chế sáng tạo, sản xuất các sản phẩm nghệ thuật biểu diễn, gắn với công nghiệp văn hóa và tổ chức sự kiện tầm khu vực, quốc tế.

Việc hợp nhất cũng nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả tổ chức và sản xuất chương trình, tạo điều kiện để nghệ thuật hiện đại và truyền thống bổ trợ cho nhau. Trong cơ cấu mới, các đoàn vẫn giữ vai trò chuyên môn riêng, đồng thời hoạt động trong một tổ chức thống nhất.

Nhà hát Trưng Vương nằm trên đường Hùng Vương, phường Hải Châu, là địa chỉ biểu diễn nghệ thuật quen thuộc với nhiều thế hệ người dân Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Nhà hát Trưng Vương trong ký ức đô thị Đà Nẵng

Với nhiều thế hệ người dân Đà Nẵng, Nhà hát Trưng Vương là địa chỉ văn hóa quen thuộc, gắn với các chương trình nghệ thuật và sự kiện của thành phố. Nằm trên đường Hùng Vương, ở khu vực trung tâm, nơi đây đã trở thành một phần ký ức đô thị qua nhiều năm hoạt động.

Nhà hát cũ được xây dựng năm 1983, đưa vào sử dụng năm 1985. Cuối năm 2004, thành phố quyết định xây dựng lại trên nền công trình cũ. Công trình mới khánh thành ngày 31.12.2006, có khán phòng 1.203 chỗ ngồi. Trong khi đó, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng với tư cách đơn vị sự nghiệp được thành lập năm 2002.

Qua nhiều năm, nhà hát tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự kiện văn hóa của thành phố và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng; đồng thời tham gia các chương trình biểu diễn trong khuôn khổ Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Vì vậy, thông tin hợp nhất hai nhà hát nhận được sự quan tâm, nhất là việc kế thừa tên gọi và duy trì dấu ấn của một địa chỉ biểu diễn quen thuộc với nhiều thế hệ người dân.

Sau khi hợp nhất với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, tên Trưng Vương tiếp tục được kế thừa trong cơ cấu tổ chức mới với Đoàn Ca múa nhạc Trưng Vương; địa điểm nhà hát vẫn được sử dụng cho hoạt động chuyên môn và biểu diễn ẢNH: HOÀNG SƠN

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành quyết định thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất hai nhà hát, đồng thời quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị mới. Theo phương án tổ chức, việc bàn giao, tiếp nhận giữa các đơn vị dự kiến hoàn thành trước ngày 30.10.2026; nhà hát mới dự kiến hoạt động chính thức từ ngày 1.11.2026.

Việc tổ chức lại không chỉ đặt ra yêu cầu sắp xếp bộ máy mà còn đòi hỏi kế thừa các giá trị nghệ thuật đã hình thành. Với Nhà hát Trưng Vương, sự tiếp nối được thể hiện qua tên gọi của Đoàn Ca múa nhạc Trưng Vương và việc tiếp tục sử dụng địa điểm biểu diễn quen thuộc trong đời sống văn hóa Đà Nẵng.