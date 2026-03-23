Nữ nghệ sĩ là phó giám đốc nhà hát, trúng cử đại biểu Quốc hội là ai?

Theo tiểu sử tóm tắt, nghệ sĩ Thanh Quý quê quán tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh. Trước khi được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, cô từng là đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026.

Nghệ sĩ Thanh Quý sinh ra tại mảnh đất giàu truyền thống văn hóa. Khi tình yêu dành cho những làn điệu quan họ lớn dần, cô có thêm động lực để theo đuổi sự nghiệp phát triển nghệ thuật truyền thống của quê hương.

Trong sự nghiệp, nghệ sĩ Thanh Quý đạt được nhiều giải thưởng ấn tượng. Hồi tháng 11.2025, nữ nghệ sĩ chia sẻ tin vui khi giành huy chương vàng tại Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2025 cho vai diễn Thanh Nhã trong vở Cô gái làng quan họ.

Nghệ sĩ Thanh Quý gặt hái được nhiều thành tích trong sự nghiệp phát triển văn hóa truyền thống quê hương

Chia sẻ về thành tích này, nghệ sĩ Thanh Quý viết trên trang cá nhân: “Thật sự để có được thành quả này là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của cả tập thể nhà hát, của bản thân, sự ủng hộ của gia đình, sự khích lệ động viên của anh chị em bạn bè thân thiết, đặc biệt là ê kíp, đạo diễn… Lần đầu tiên mà được ghi nhận như thế này là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi”.

Ngoài là một diễn viên, nghệ sĩ Thanh Quý còn làm công tác quản lý khi đảm nhận vai trò phó giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Theo chia sẻ của đồng nghiệp, nữ nghệ sĩ 43 tuổi và lãnh đạo nhà hát đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, đưa quan họ đến với đông đảo công chúng, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Chia sẻ về việc trúng cử, nghệ sĩ Thanh Quý gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp vì đã luôn tin yêu, sát cánh cùng cô để có được kết quả hiện tại. Phó giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu, mang tiếng nói của cử tri tỉnh nhà đến Quốc hội. “Rất mong cử tri, nhân dân tỉnh nhà tiếp tục tin tưởng, ủng hộ Thanh Quý trong chặng đường sắp tới để Thanh Quý thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, cô bày tỏ.

