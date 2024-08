Nhà làm phim là người Việt duy nhất tại HBO: Chọn nghề vì đam mê

29 TUỔI VỚI NHỮNG PHIM QUẢNG CÁO ĐÌNH ĐÁM

Mới đây, truyền thông Mỹ đưa tin về danh sách đề cử cho giải Emmy lần thứ 76. Riêng các sản phẩm liên quan loạt phim truyền hình Hacks của HBO (công chiếu từ ngày 13.5.2021) nhận được 17 đề cử Emmy, giải thưởng cao quý nhất của ngành truyền hình Mỹ.

Hình ảnh một video ngắn của Nguyễn Siêu quảng cáo cho phim Euphoria xuất hiện trong buổi trao giải thưởng nội bộ CASH Awards của HBO năm 2022 với tư cách là một tác phẩm được đề cử tại hạng mục Thiết kế âm thanh xuất sắc NVCC

Trong đó phim ngắn Hacks: Bit by Bit (một phim quảng cáo cho Hacks) được đề cử cho hạng mục Phim thực tế dạng ngắn xuất sắc (Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series). Tác giả kịch bản, đồng thời dựng phim cho Hacks: Bit by Bit là Nguyễn Siêu, 29 tuổi - nhà làm phim quảng cáo người Việt duy nhất hiện nay ở HBO, hãng truyền hình trả tiền của Mỹ nổi tiếng toàn cầu.

Hacks là loạt phim truyền hình nhận được nhiều lời khen ngợi của giới phê bình và giành được nhiều giải thưởng, bao gồm giải Primetime Emmy cho kịch bản xuất sắc, đạo diễn xuất sắc và nữ diễn viên chính xuất sắc, giải Quả cầu vàng (Golden Globe Award) cho phim truyền hình hài hay nhất.

Gần 3 năm làm việc tại HBO (trước là tại Paramount Network, một kênh truyền hình cáp nổi tiếng của Mỹ), Nguyễn Siêu đã tham gia nhiều dự án lớn. Ngoài Hacks, có thể kể đến Euphoria, loạt phim truyền hình được xem nhiều thứ 4 trong lịch sử của HBO, với bình quân 16,3 triệu lượt xem/tập phim. Những phim quảng cáo, phim hậu trường của Nguyễn Siêu đã góp phần không nhỏ cho sự thành công của siêu phẩm này.

Loạt phim hậu trường Enter Euphoria gồm 8 tập, trong đó tập 5 do Nguyễn Siêu sản xuất đạt giải đồng trong hạng mục video hậu trường xuất sắc tại giải thưởng Clio Awards 2022, một trong những giải thưởng lớn nhất ngành marketing ở Mỹ.

Những sáng tạo của Nguyễn Siêu được HBO ghi nhận là bởi anh đưa góc nhìn người Việt vào quá trình làm ra sản phẩm NVCC

T HÀNH CÔNG NHỜ CHỌN CÁCH TIẾP CẬN CỦA NGƯỜI V IỆT

Theo Nguyễn Siêu, anh may mắn vì đã về được HBO, nơi rất phù hợp với sở trường sáng tạo của một nghệ sĩ đa năng chứ không bị giới hạn trong chỉ vài kỹ năng riêng lẻ. "Tôi vừa viết kịch bản, dựng video, hòa âm phối khí nhạc, vừa làm việc với luật sư để đảm bảo tính pháp lý của video, vừa giao tiếp với các nhiếp ảnh gia để thu thập ảnh, vừa chỉ đạo các nhà thiết kế đồ họa để giúp phần hình ảnh của video thú vị, mượt mà hơn", Nguyễn Siêu cho biết.

Đặc biệt, môi trường làm việc ở HBO cho phép Siêu thi thoảng được thể hiện những ý tưởng hơi khác biệt một chút so với những video truyền thống. Bình thường các video hậu kỳ rất ít khi đưa vào những yếu tố bên ngoài (ví dụ như ảnh của người khác), mà chỉ tập trung vào clip trong phim và phần phỏng vấn của nhà sản xuất.

Nhưng trong video Enter Euphoria - Season 2 Episode 5, Siêu đưa vào hai tấm ảnh của nhiếp ảnh gia kỳ cựu Nan Goldin để so sánh hai cảnh quay của Euphoria nhằm giải thích rõ cảm hứng quay phim được lấy từ đâu. Siêu chia sẻ: "Khi tôi đề xuất ý tưởng thì giám đốc sáng tạo của Euphoria rất thích, nói là bạn hãy làm luôn đi".

Cũng theo Nguyễn Siêu, sở dĩ những sáng tạo của anh được HBO ghi nhận là bởi họ luôn đề cao những góc nhìn mang tính cá thể và khác biệt. Vì thế mà anh không phải cố gắng biến góc nhìn của mình thành góc nhìn của người Mỹ. "Tôi luôn tiếp cận mọi video như một nhà sản xuất người VN. Văn hóa VN thường coi trọng tính cảm xúc. Có thể vì thế mà sản phẩm của tôi đã chạm tới trái tim của khán giả không chỉ ở Mỹ, mà còn ở nhiều đất nước khác", Nguyễn Siêu chia sẻ.

Nguyễn Siêu và các đồng nghiệp ở HBO NVCC

"Đ ẠI HỌC KHÔNG PHẢI LÀ BƯỚC ĐỆM ĐỂ KIẾM TIỀN"

Nhìn vào vị trí chắc chắn mà Nguyễn Siêu đã xác lập được trong ngành truyền hình Mỹ, ít ai biết rằng 10 năm trước lựa chọn của anh đã khiến bố mẹ và người thân rất lo lắng.

Là cựu học sinh xuất sắc của Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Siêu từng được 7 trường ĐH danh tiếng (phần lớn là ở Mỹ) đồng ý cấp học bổng. Việc Siêu chọn học nghệ thuật khiến mọi người chưng hửng, vì nghĩ nghề này "chật vật, không hái ra tiền"… Nguyễn Siêu tâm sự: "Học làm phim, làm truyền thông nghệ thuật như tôi, ra trường dẫu có xin được việc ở Mỹ thì mức lương khởi điểm chỉ khoảng 30.000 - 40.000 USD/năm. Bèo lắm, nghèo lắm, nhưng tôi muốn được sống với đúng đam mê của mình".

Theo Nguyễn Siêu, anh nhận thấy có điều khác biệt cơ bản giữa tư tưởng giáo dục tại VN và tại Mỹ. Người VN coi việc học ĐH là bước đệm để kiếm việc làm, với mục đích cuối cùng là có nghề và có tiền trang trải cuộc sống. Người Mỹ thì ngược lại. Họ coi việc đi học là một trải nghiệm độc lập. Đi học đơn thuần là để mở rộng tầm hiểu biết về lĩnh vực mình yêu thích. Trong trường ĐH ở Mỹ, sinh viên được hướng về phía đam mê, được khuyến khích học những gì mình thích, mình muốn, thay vì nghĩ quá nhiều vào việc kiếm tiền.

Vị thế khá chắc chắn hiện nay ở HBO của Nguyễn Siêu là quả ngọt của hành trình dám theo đuổi đam mê, là tinh thần học hỏi và tự tin về khả năng sáng tạo của bản thân. Mục tiêu dài hạn của Siêu là trong tương lai có thể viết và sản xuất những sản phẩm TV show hoặc phim ảnh của riêng mình. "Hollywood ngày nay rất coi trọng những câu chuyện mang tính văn hóa và đậm dấu ấn cá nhân. Vì vậy, tôi luôn lấy kinh nghiệm sống của mình - một người VN sống giữa hai nền văn hóa Việt, Mỹ - để làm tư liệu, cảm hứng sáng tạo. Quá trình sáng tạo không bao giờ đơn giản, nhưng tôi tin việc biết rõ mình là ai, câu chuyện của mình là gì chính là "công thức bí mật" để đạt được thành công", Nguyễn Siêu chia sẻ.