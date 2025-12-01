Nhà máy bia Hà Nội và những doanh nghiệp nào sắp phải di dời khỏi nội thành?

Mới đây, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua nghị quyết ban hành danh mục cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và trụ sở cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô (đợt 1).

Nhà máy bia Hà Nội HABECO ở 183 Hoàng Hoa Thám vừa là trụ sở chính, vừa là nhà máy sản xuất của đơn vị này ẢNH: HỮU THẮNG

Theo đó, sẽ có 66 cơ sở thuộc diện phải di dời, gồm 51 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị.

Trong đó, 9 cơ sở sản xuất công nghiệp gồm: Công ty in Báo Nhân Dân Hà Nội ở 15 Hàng Tre (P.Hoàn Kiếm), có diện tích hơn 1.500 m2; Công ty TNHH MTV in Báo Hà Nội mới ở 35 Nhà Chung (P.Hoàn Kiếm), có diện tích gần 1.900 m2; Nhà máy bia Hà Nội - Tổng công ty CP bia - rượu - nước giải khát Hà Nội - HABECO, ở 183 Hoàng Hoa Thám (P.Ngọc Hà), có diện tích hơn 52.000 m2.

Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long ở địa chỉ 235 Nguyễn Trãi (P.Khương Đình) có diện tích hơn 64.000 m2; Công ty TNHH MTV in và thương mại Thông tấn xã Việt Nam (P.Khương Đình), có diện tích 5.000 m2; Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội (P.Bồ Đề), có diện tích hơn 200.000 m2 .

Tổng kho xăng dầu Đức Giang - Công ty Xăng dầu khu vực I, ở địa chỉ 26 Đức Giang (P.Bồ Đề), có diện tích gần 160.000 m2; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp (P.Kim Liên), có diện tích hơn 800 m2; Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam (P.Phú Diễn), có diện tích 30.000 m2.

Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long ở địa chỉ 235 Nguyễn Trãi (P.Khương Đình) có diện tích hơn 64.000 m2, cũng thuộc diện di dời đợt 1 ẢNH: HỮU THẮNG

42 cơ sở phải di dời thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp tên tuổi như: Công ty Bia Việt Hà, Công ty sứ Viglacera Thanh Trì, Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông; cụm công nghiệp Lai Xá…

15 cơ sở là trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc diện di dời gồm: Công ty CP in Khoa học kỹ thuật, Công ty CP xây lắp và cơ khí cầu đường, Công ty CP xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội; Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An; Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình Cadisun; Công ty CP Vicem thương mại xi măng…

Nghị quyết HĐND TP.Hà Nội yêu cầu di dời toàn bộ cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm, không bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc không còn phù hợp với chức năng sử dụng đất trong đô thị trung tâm. Việc di dời phải gắn với yêu cầu đổi mới thiết bị, công nghệ và tiết kiệm năng lượng, nhằm tránh tình trạng chuyển dịch ô nhiễm từ khu vực này sang khu vực khác.

Theo nghị quyết, UBND TP.Hà Nội có trách nhiệm bố trí quỹ đất phù hợp để xây dựng cơ sở, trụ sở mới cho các đơn vị thuộc diện phải di dời khi có nhu cầu.