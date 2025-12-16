Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhà máy nhỏ Trung Quốc nỗ lực bắt kịp làn sóng tự động hóa

Văn Khoa
Văn Khoa
16/12/2025 05:47 GMT+7

Quá trình tự động hóa từng bước đang được áp dụng ngay cả trong các nhà máy nhỏ hơn ở Trung Quốc, theo AFP ngày 14.12. Trung Quốc hiện đã là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới, và chính phủ Trung Quốc đang đổ hàng tỉ USD vào robot và trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng cường sự hiện diện trong lĩnh vực này.

Những nhà máy gần như không cần con người đầu tiên đã đi vào hoạt động, ngay cả khi tự động hóa rộng rãi đặt ra những câu hỏi về tình trạng mất việc làm cũng như chi phí và khó khăn của quá trình chuyển đổi đối với các công ty vừa và nhỏ. Giải pháp cho tình trạng này là một phương pháp kết hợp, theo các chuyên gia và chủ nhà máy.

Nhà máy nhỏ Trung Quốc nỗ lực bắt kịp làn sóng tự động hóa - Ảnh 1.

Nhân viên làm việc tại nhà máy của Công ty sản xuất xe giao hàng tự động Neolix ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)

Ảnh: AFP

Tại xưởng của Công ty sản xuất xe giao hàng tự động Neolix ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), nhân viên quản lý họ Lưu khẳng định con người vẫn là một phần quan trọng ngay cả trong sản xuất tiên tiến về công nghệ. "Tự động hóa... chủ yếu nhằm hỗ trợ con người, giảm cường độ lao động chứ không phải thay thế con người", ông Lưu nói.

Trong khi đó, chuyên gia kỹ thuật cơ khí Nghê Quân tại Đại học Giao thông Thượng Hải nhận định chiến lược tập trung vào ứng dụng công nghiệp của Trung Quốc đối với AI có nghĩa là tự động hóa hoàn toàn có tính khả thi trong nhiều ngành. Trong số đó, gã khổng lồ công nghệ Xiaomi đang vận hành một "nhà máy tối"- nơi không có con người nên không cần đèn - với cánh tay robot và cảm biến có khả năng sản xuất điện thoại thông minh mà không cần người.

Ông Nghê cho rằng có "khoảng cách kỹ thuật số" giữa các công ty lớn có nguồn vốn đầu tư mạnh vào hiện đại hóa và các doanh nghiệp nhỏ đang phải vật lộn để theo kịp làn sóng này. "Chúng tôi sẽ hướng tới công nghệ tiên tiến hơn như tự động hóa, để nhận được những đơn đặt hàng lớn hơn nữa", ông Chu Diệp Phong, chủ Công ty In ấn chính xác Viễn Đông ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), cho hay. Tuy nhiên, những hạn chế về tài chính là một rào cản lớn. "Là công ty nhỏ, chúng tôi không đủ khả năng chi trả một số khoản phí nhất định", ông Chu chia sẻ. Công ty đang cố gắng phát triển máy kiểm tra chất lượng tự động bằng robot, nhưng hiện tại, con người vẫn tiếp tục kiểm tra sản phẩm cuối cùng.

Mặt khác, ông Jacob Gunter từ Viện Mercator nghiên cứu Trung Quốc (Đức) cho rằng tình trạng thất nghiệp tiềm tàng do tự động hóa lan rộng sẽ là một thách thức. "Các công ty sẽ rất vui khi giảm số lượng nhân viên... nhưng chính phủ sẽ không thích điều đó và sẽ chịu rất nhiều áp lực để giải quyết vấn đề này", AFP dẫn lời ông Gunter. 

