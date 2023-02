Nhà máy xác nhận cáp USB-C chuẩn MFi cho iPhone 15

iPhone 15 (tên tạm gọi) được nhiều nguồn tin khẳng định sẽ sử dụng chuẩn sạc USB-C thay cho cổng Lightning truyền thống. Sự thay đổi này là tất yếu sau khi Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu thúc đẩy nỗ lực biến USB-C trở thành tiêu chuẩn sạc chung cho các thiết bị di động. Apple sẽ phải lựa chọn giữa việc tạo ra nhiều loại iPhone hoặc chỉ đơn giản là chuyển toàn bộ sản phẩm của mình sang USB-C.

iPhone 15 series sử dụng cổng USB-C thay cho Lightning Chụp màn hình

Sau nhiều đồn đoán và một vài lần xuất hiện trong các bản rò rỉ ảnh thiết kế, mới đây sự tồn tại của cổng sạc USB-C trên iPhone tiếp tục được nhà máy sản xuất phụ kiện khẳng định là chính xác. Thông tin từ một nhà máy sản xuất phụ kiện đạt chứng chỉ MFi (Made For iPhone/iPod/iPad) của Apple xác nhận về dây chuyền làm cáp USB-C to USB-C (hay cáp C to C, là loại 2 đầu đều sử dụng chuẩn này). Các mẫu iPhone thời gian gần đây thường sử dụng cáp USB-C to Lightning, trước đó là USB-A to Lightning.

Trao đổi với Thanh Niên, anh Lê Vũ - Giám đốc công ty sản xuất phụ kiện Velasboost cho biết trong sáng 28.2, đơn vị cũng nhận được xác nhận từ nhà máy về việc sản xuất cáp USB-C to C cho iPhone 15 dù trước đó, câu trả lời từ phía đối tác đều là "Không biết" hoặc "Chưa nhận được thông tin gì".

"Sáng 28.2 phía đối tác xác nhận cáp C to C mới sẽ theo tiêu chuẩn MFi", anh Vũ chia sẻ. Lãnh đạo Velasboost nhận định động thái này là "không còn gì để nghi ngờ" về việc iPhone 15 sẽ sử dụng chuẩn kết nối mới, giống với nhiều mẫu Android trên thị trường hiện nay. Ngoài ra thông tin trên không gây xáo trộn gì tới kế hoạch sản xuất sắp tới bởi thế hệ iPhone sử dụng cổng sạc Lightning vẫn còn vòng đời dài tới nhiều năm nữa. Thế hệ gần nhất vừa ra mắt - iPhone 14 series - vẫn sử dụng sợi cáp C to Lightning.

Theo chuyên gia phân tích Ming-chi Kuo, iPhone 15 series sẽ gồm 4 model khác nhau, trong đó hai phiên bản iPhone 15 Pro và 15 Ultra trang bị cổng USB-C 3.2 (hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu 20 Gbps) hoặc Thunderbolt 3 (40 Gbps) trong khi bộ đôi iPhone 15, 15 Plus chỉ có USB-C 2.0 (tối đa 480 Mbps).