Nhà phát triển Myth of Empires đệ đơn kiện đòi trả lại trò chơi trên Steam

Theo PCGamer, đầu tháng này, trò chơi chiến lược Myth of Empires đã bị xóa khỏi Steam sau yêu cầu gỡ bỏ DMCA do Studio Wildcard và Snail Games, là nhà phát triển và nhà phát hành của tựa game Ark: Survival Evolved đệ trình. Họ tuyên bố rằng mã nguồn của Myth of Empires dựa trên nguồn của Ark, mà một cựu nhân viên của Snail Games đã đánh cắp trước khi rời đi để thành lập studio của riêng mình.

Angela Game, nhà phát triển của Myth of Empires, kiên quyết phủ nhận các hành vi sai trái và có thể vụ việc sẽ phải ra tòa. Vào ngày 9.12, Angela Game đã đệ đơn khiếu nại Snail Games và Studio Wildcard, một lần nữa phủ nhận mọi hành vi sai trái và yêu cầu ngừng lệnh yêu cầu gỡ xuống DMCA.

Hồ sơ khiếu nại cho biết bằng chứng do Snail Games đưa ra không đầy đủ thông tin và gây hiểu lầm. Hồ sơ cũng phủ nhận Myth of Empires được xây dựng trên mã nguồn bị đánh cắp và nói rằng những cáo buộc cũng như việc nó bị xóa khỏi Steam sau đó đã ‘gây ra và đe dọa gây ra những tổn hại không thể khắc phục được’ cho Angela Game.

Đáp lại, vào đầu tuần này, Snail Games và Studio Wildcard đã đệ trình một phản hồi chi tiết nói rằng Angela Game đang biện minh cho hành động đánh cắp và cáo buộc lại những điều mà cả hai miêu tả là ‘hành vi trộm cắp trắng trợn của Snail USA và tài sản trí tuệ của Wildcard.’

‘Hành vi sai trái của Angela bắt đầu vào tháng 11.2018, khi Yang Li Ping, một nhân viên của công ty mẹ Snail USA ở Trung Quốc (Snail Game), yêu cầu và nhận được quyền truy cập vào mã nguồn của Ark. Nhưng anh ta đã bí mật sao chép mã nguồn, và vài tháng sau, rời đi để làm việc tại Angela,’ hồ sơ nêu rõ.

Yang không đơn độc trong việc đánh cắp này, theo đơn kiện: ‘Trong số 82 người có tên xuất hiện trong màn hình credit của trò chơi, có 60 người là nhân viên cũ của Snail Game.’ Hồ sơ cũng tuyên bố rằng, kể từ khi yêu cầu gỡ xuống DMCA được đưa ra, Angela Game đã ‘điên cuồng sửa đổi mã’ của Myth of Empires để xóa bằng chứng về việc sao chép.





Trong bản phản hồi chi tiết của Snail cũng có các tuyên bố từ Jeremy Stieglitz (người đồng sáng lập Studio Wildcard), Jim Shun Tsai (giám đốc điều hành Snail Games USA) và Bastian Suter (giám đốc điều hành BattlEye), trình bày chi tiết hơn về quá trình mà Snail Games và Studio Wildcard nhận biết việc đánh cắp và phân tích điểm tương đồng giữa các trò chơi. Stieglitz đã mô tả những điểm tương đồng ban đầu giữa bản thực thi của Myth of Empire, được mua lại thông qua Steam và của Ark: Survival Evolved là ‘gây sốc’ và nói rằng kể từ khi phân tích đã tìm thấy thêm hàng trăm trận đấu có độ tương đồng.

Trong tuyên bố của mình, Tsai lưu ý rằng Studio Wildcard đã rất nỗ lực để đảm bảo rằng mã nguồn của Ark: Survival Evolved được giữ bí mật, có lẽ để ám chỉ rằng hành vi trộm cắp là cách duy nhất mà Angela Game làm để có được mã nguồn.

Tuy nhiên, tuyên bố thú vị nhất đến từ Suter (giám đốc điều hành của BattlEye Innovations), chủ sở hữu công nghệ chống gian lận BattlEye được sử dụng trong các trò chơi như PUBG, Destiny 2, Rainbow Six Siege, Fortnite và nhiều cái tên khác, bao gồm cả Ark: Survival Evolved. Anh tuyên bố đã tìm thấy nhiều bằng chứng thuyết phục về việc Myth of Empires sao chép mã nguồn từ Ark.

Suter giải thích: “Tập tin thực thi của Myth of Empires chứa một số chuỗi riêng biệt được sử dụng bởi mã tích hợp BattlEye, cũng có trong Ark. Có một số thay đổi nhỏ đối với một số chuỗi, nhưng chủ yếu là việc thay đổi 'BattlEye' thành 'BatEye' trong hầu hết tất cả các tham chiếu BattlEye”. Điều này rất quan trọng, bởi vì mã tích hợp BattlEye được tạo bởi các nhà phát triển của từng trò chơi, không phải chính BattlEye, và vì vậy mã đó là duy nhất cho mỗi trò chơi.

Ngoài ra có một số chuỗi được sử dụng bởi mã tích hợp BattlEye trong Myth of Empires cực kỳ độc đáo và sử dụng cùng một định dạng, cách viết hoa và thậm chí cả lỗi chính tả (‘receive’ thay vì ‘receive’) tương tự như mã tích hợp BattlEye của Ark. Càng làm nghi ngờ gì rằng mã tích hợp BattlEye từ Ark hẳn đã được sao chép và lấy làm cơ sở cho Myth of Empires.

Hiện tại, Myth of Empires vẫn chưa xuất hiện lại trên Steam, nhưng quá trình phát triển vẫn đang tiếp tục: Angela Game cho biết vào ngày 21.12 rằng họ đang chuẩn bị tung ra một chương trình cấm tự động hy vọng sẽ giúp giảm gian lận đang tràn lan trong trò chơi.