Nhà phố, biệt thự vẫn tăng giá mạnh

Bất động sản liền thổ diễn ra sôi động

Đại dịch Covid-19 vừa qua đã phần nào tác động đến tâm lý người mua nhà tại các đô thị lớn. Khách hàng có xu hướng tìm đến những sản phẩm nhà ở khép kín, có không gian sinh hoạt rộng rãi, tiện ích cao cấp, hệ thống an ninh 24/7… để bảo vệ sức khỏe gia đình ngày càng nhiều.

Theo báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 2/2022 của Công ty Savills Việt Nam, nguồn cung bất động sản liền thổ đang dần phục hồi trải dài khắp TP.HCM. Nguồn cung xây sẵn sơ cấp tăng 18% so với quý trước và 1% so với năm trước, đạt 577 căn. Cùng với đó, nguồn cung đất nền sơ cấp cũng tăng 10% theo quý, với 221 nền nhưng giảm 17% theo năm.

Trong tương lai, nguồn cung tại TP.Thủ Đức đến từ các chủ đầu tư lớn như The Rivus Elie Saab của Masterise Homes, The Classia của Khang Điền, các giai đoạn tiếp theo tại The Global City SOHO của Masterise Homes và The 9 Stellars của Sơn Kim Land.

Báo cáo cũng cho thấy trong quý 2/2022, lượng giao dịch bất động sản liền thổ đạt hơn 370 căn, tăng 54% theo quý với tỷ lệ hấp thụ là 64%, tăng 15% so với quý trước. TP.Thủ Đức dẫn đầu thị trường với 52% tổng lượng giao dịch. Các sản phẩm trên 18 tỉ đồng chiếm ưu thế, với 64% lượng giao dịch và được hấp thụ 68%.

Giá bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực

Ngân hàng United Overseas Bank (UOB), dự báo lạm phát đạt 3,7% cho cả năm 2022 và sẽ tăng lên 5% vào năm 2023. Trong khi đó, SSI kỳ vọng lãi suất huy động trong nửa cuối 2022 có thể tăng 50 - 70 điểm cơ bản. Trong 6 tháng đầu năm 2022, 67% dư nợ tín dụng bất động sản là vay mua nhà. Với tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính cao, lãi suất tăng sẽ làm giảm lượng người mua sử dụng vốn vay do chi phí vay thế chấp cao hơn, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu nhà ở.

Đánh giá về vấn đề này, ông Hồ Đắc Duy - quản lý cấp cao bộ phận kinh doanh nhà ở của Công ty Savills Việt Nam, cho biết trong những năm gần đây mặc dù thị trường bất động sản có nhiều biến động tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận đối với sản phẩm bất động sản liền thổ có mức độ tăng giá khá cao dao động từ 20 - 25%/năm. Thậm chí tại một số dự án, khu vực giá thị trường thứ cấp tăng 40 - 50%/năm. Phân khúc nhà liền thổ tại TP.HCM trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng mặc dù hiện tại thị trường bất động sản tương đối trầm lắng và tính thanh khoản chưa cao. Lý do chính là quỹ đất khan hiếm, nguồn cung hạn chế và nhu cầu sở hữu cao khiến giá trị dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự sẽ tăng mạnh ở cả sơ cấp lẫn thứ cấp.





Đơn cử như dự án Zeitgeist ở huyện Nhà Bè mở bán với hơn 300 sản phẩm vào quý 1/2020 trong đó, giá bán của nhà phố có mức dao động từ 9,5 - 11 tỉ đồng/căn, villa song lập 13,5 - 15,5 tỉ đồng/căn. Tới thời điểm hiện tại, thị trường thứ cấp đang chào với mức giá 18 - 19 tỉ đồng cho sản phẩm nhà phố và 26 - 28 tỉ đồng cho sản phẩm biệt thự.

“Không riêng gì bất động sản liền thổ mà ngay cả chung cư, đất nền vùng ven giá cũng được đẩy lên khá cao so với giá trị thực. Hơn nữa các chủ đầu tư khi giới thiệu ra thị trường hầu như đều thiết lập giá sản phẩm của họ trong 2 - 3 năm tới”, ông Hồ Đắc Duy nói.

Trong khi đó, chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cho rằng bất động sản liền thổ vẫn là kênh đầu tư hiệu quả và nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh tình hình lạm phát tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới. Dòng sản phẩm này phù hợp với nhà đầu tư có dòng tài chính ổn định, có thể đầu tư trong trung và dài hạn. Mặc dù đây là dòng sản phẩm có tỷ suất sinh lời khá cao, tuy nhiên lời khuyên cho nhà đầu tư vốn nhỏ là sẽ rủi ro nếu họ vay quá nhiều dẫn đến khó kiểm soát đòn bẩy tài chính.

Bên cạnh đó, đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030” đã được phê duyệt định hướng tăng tỷ lệ nhà ở chung cư cao tầng và giảm dần tỷ lệ nhà ở thấp tầng trong các dự án khu trung tâm. Chính vì vậy, trong thời gian tới, nguồn cung bất động sản liền thổ sẽ tiếp tục hạn chế. Đây cũng chính là cơ hội cho nguồn cung nhà liền thổ giá cả phải chăng ở các tỉnh lân cận.