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    Nhã Phương rạng rỡ tại Lễ trao giải Vietnamese, nhớ lúc khó khăn mới vào nghề
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    Nhã Phương rạng rỡ tại Lễ trao giải Vietnamese, nhớ lúc khó khăn mới vào nghề

    Thảo Nhân-Trúc Lan
    Tại lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên tổ chức, Nhã Phương cho biết sự nỗ lực của các nhà làm phim trẻ khiến cô nhớ lại những ngày đầu chật vật tìm chỗ đứng trong làng giải trí.

    Nhã Phương đồng cảm với nhà làm phim trẻ

    Ngày 24.9, lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên tổ chức diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Hồng Vân, đạo diễn - nhà sản xuất Thu Trang, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Lê Thiện Viễn, đạo diễn hình ảnh K’Linh cùng các diễn viên Hồng Ánh, Nhã Phương, Hứa Vĩ Văn...

    Nhã Phương rạng rỡ tại Lễ trao giải Vietnamese, nhớ lúc khó khăn mới vào nghề - Ảnh 1.

    Hứa Vĩ Văn, Nhã Phương, Thu Trang và Hồng Ánh hội ngộ lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Bên cạnh vai trò khách mời, Nhã Phương còn đảm nhận việc trao giải ở hạng mục Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất. Theo dõi tác phẩm dự thi và lắng nghe chia sẻ về hành trình làm phim của các nhà làm phim trẻ, Nhã Phương không khỏi bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian vất vả tìm chỗ đứng trong ngày đầu gia nhập làng giải trí. Những trải nghiệm trong quá trình hoạt động nghệ thuật giúp bà xã Trường Giang thấu hiểu và đồng cảm với các bạn trẻ đang nỗ lực theo đuổi đam mê.

    Tại lễ trao giải, nhiều tác phẩm và cá nhân nổi bật được vinh danh. NSND Hồng Vân giành giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất với vai bà Vỹ trong phim Người nuôi diều. Trong khi đó, Lưu Phát được trao giải Diễn viên nam xuất sắc nhất nhờ màn thể hiện ấn tượng trong phim ngắn Khúc cầu siêu trong miệng mèo.

    Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, Huỳnh Thắng Lợi được vinh danh với tác phẩm Cánh đồng trắng. Đạo diễn Khánh Huy nhận giải Phim tài liệu hay nhất với phim ngắn Giữ ấm tâm hồn. Bên cạnh các giải thưởng chính, lễ trao giải còn ghi nhận nhiều cá nhân và tác phẩm nổi bật ở những hạng mục khác.

    Nhã Phương rạng rỡ tại Lễ trao giải Vietnamese, nhớ lúc khó khăn mới vào nghề

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