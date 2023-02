Nhã Phương: Tôi rất lì và chịu được cực khổ

Có thể nói, trong số 8 nghệ sĩ tham gia Sao nhập ngũ 2023, Nhã Phương chính là cái tên nhận về nhiều ý kiến trái chiều, bởi nữ diễn viên sở hữu thân hình khá gầy, mỏng manh khiến nhiều người lo ngại cô sẽ không đủ sức để đương đầu với những thử thách khắc nghiệt của chương trình truyền hình thực tế này. Thế nhưng, trong tập Sao nhập ngũ tiền truyện: Trước khi nhập ngũ mới lên sóng vào tối 3.2, nữ diễn viên lại chia sẻ quan điểm hoàn toàn trái ngược. Theo lời Nhã Phương, mặc dù sức khỏe của cô hiện tại sẽ không thể bằng được so với thời con gái, nhưng sau khi sinh con xong, cô bắt đầu tập luyện nhiều hơn. Ngôi sao Cây táo nở hoa theo đuổi bộ môn yoga và gym đều đặn.

Nhã Phương thường được khán giả mặc định với hình tượng yếu đuối, mít ướt BTC

"Có thể mọi người khi nhìn tôi ai cũng nghĩ tôi yếu đuối, nhưng theo nhận xét của anh xã và những người bạn thân xung quanh thì nội lực của tôi rất mạnh, kiểu rất lì và cũng có khả năng trong việc chịu cực khổ", cô bày tỏ. Nhã Phương cho hay bản thân rất ngại tham gia các gameshow, hầu như đều từ chối, thế nhưng chính yếu tố khắc nghiệt của Sao nhập ngũ là điều hấp dẫn nhất khiến nữ diễn viên nhận lời tham gia chương trình.

"Trước kia, khi chưa lấy chồng và có con, tôi chỉ tập trung vào công việc, chăm chỉ đi làm kiếm tiền lo cho gia đình mà không có thời gian để khám phá bản thân mình. Nhưng kể từ khi lấy chồng, tôi cảm thấy mình đỡ gánh hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu muốn hiểu về con người mình, muốn khám phá giới hạn của cơ thể mình tới đâu. Tôi cũng muốn lưu lại kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm mà thực sự tôi nghĩ trong cuộc đời mình sẽ khó có được nếu không có Sao nhập ngũ".

Bạn thân Ái Phương tự tin với những gì Nhã Phương thể hiện trong Sao nhập ngũ 2023 BTC

Khi biết Nhã Phương tham gia Sao nhập ngũ 2023, bạn thân của cô - ca sĩ Ái Phương, khách mời xuất hiện trong tập mới rất tự tin: "Tôi có lòng tin rất lớn với Nhã Phương. Bạn ấy rất hết mình, giống như chiếc xe tăng, luôn đi về mục tiêu phía trước. Thể lực Phương rất tốt, ngoài ra tinh thần và thái độ rất tốt, lúc nào cũng hướng tới đồng đội, hướng tới mọi người, mình nghĩ đó là điều rất phù hợp với Sao nhập ngũ".

Trong khi đó, đến với Sao nhập ngũ 2023, Diễm My 9X gây ấn tượng với tinh thần nghiêm túc, sự tập trung cao độ và sẵn sàng "lăn xả" trước các nhiệm vụ khó khăn. Qua biểu hiện của Diễm My 9X trong những tập đầu tiên, khó ai nghĩ đến việc cô được bạn trai ủng hộ tham gia chương trình vì ít khi nào chịu vận động.

Nữ diễn viên sinh năm 1990 kể: "Bạn trai tôi thích thể dục thể thao lắm nên nhiều khi thường phàn nàn vì kéo tôi đi tập khó quá. Có những hôm tôi đi quay về, mệt nên nằm ì ra, rồi khi đến giờ đi tập lại bận việc này, việc nọ nên không đi nữa, trong khi bạn trai tôi lại là một người cực kỳ kỷ luật. Bạn trai hy vọng sau khi tôi tham gia Sao nhập ngũ sẽ luyện được tính kỷ luật, chăm tập luyện nhiều hơn".

Diệu Nhi truyền kinh nghiệm cũng như trấn an Diễm My 9X khi tham gia chương trình BTC

Về phần mình, Diễm My 9X nhận lời tham gia Sao nhập ngũ 2023 vì muốn có thêm trải nghiệm và tôi luyện ý chí thép - điều mà cô đã luôn ngưỡng mộ và mong muốn hướng đến ở các chiến sĩ quân đội. Bản thân cô cũng không giấu được sự lo lắng trước thềm nhập ngũ.

Cùng xuất hiện bên cạnh Diễm My trong tập này, Diệu Nhi - người có kinh nghiệm từng tham gia Sao nhập ngũ 2020 có không ít chia sẻ trấn an tinh thần cho đàn chị. Cụ thể, khi Diễm My 9X nhận định dàn cast năm nay đều khỏe, Diệu Nhi nói rằng sức khỏe không phải là tất cả mà độ lì và ý chí mới là yếu tố quyết định. Theo Diệu Nhi, Diễm My 9X có điều này.

Cụ thể, bà xã Anh Tú chia sẻ: "Sức khỏe chỉ chiếm 50-70% thôi. Khi em đi nhập ngũ em có nghĩ mình khỏe đâu, em cũng không tập luyện nhiều, mà chính ý chí làm cho sức khỏe mình đi lên, vượt qua được giới hạn của bản thân".