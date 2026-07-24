Nhà sách 7 tỉ đồng khai trương tại thành phố mới Đồng Nai

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Fahasa (1976 - 2026), sáng 24.7, Công ty CP Văn hóa và Thương mại Bình Dương (Fabico) - đơn vị thuộc hệ sinh thái Fahasa - chính thức khai trương nhà sách Fabico Đồng Nai.

Tọa lạc tại số 618 Phạm Văn Thuận, P.Tam Hiệp (Đồng Nai), nhà sách đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng hệ thống, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc và khách hàng tại khu vực Đông Nam bộ.

Nghi thức cắt băng khánh thành Ảnh: Q.TRÂN

Độc giả đến tham quan và mua sách trong buổi khai trương nhà sách Fabico Đồng Nai Ảnh: Q.TRÂN

Tọa lạc tại P.Tam Hiệp, khu vực trung tâm của thành phố mới Đồng Nai, nhà sách Fabico được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu học tập, đọc sách và mua sắm văn phòng phẩm của người dân trong bối cảnh địa phương phát triển nhanh về hạ tầng, kinh tế và dịch vụ. Theo Fahasa, đây cũng là bước đi nhằm mở rộng không gian văn hóa đọc tại khu vực Đông Nam bộ.

Các nhà sách Fahasa đồng hành với sự phát triển văn hóa tại các địa phương

Nhà sách có tổng diện tích 300m2, được đầu tư 7 tỉ đồng, trưng bày hơn 30.000 bản sách quốc văn, ngoại văn các loại cùng khoảng 40.000 mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi, quà tặng và hàng lưu niệm.

Cũng trong sáng 24.7, Fahasa phối hợp Công ty TNHH Phát triển Deli Việt Nam lần đầu ra mắt tại Việt Nam thương hiệu văn phòng phẩm và phong cách sống cao cấp Nusign tại Nhà sách Fahasa Phú Lâm. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi giới thiệu thương hiệu tại 5 nhà sách Fahasa, gồm Phú Lâm, Nguyễn Huệ, Tân Định, Q.9 (cũ) và Long Biên.

Theo Fahasa, sự kiện đánh dấu giai đoạn hợp tác mới với Deli nhằm mở rộng danh mục sản phẩm, mang đến thêm các dòng văn phòng phẩm và phong cách sống hiện đại, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Nhà sách Fabico Đồng Nai được đầu tư 7 tỉ đồng Ảnh: Q.TRÂN

Nhà sách Fahasa Phú Lâm ngày khai trương thương hiệu văn phòng phẩm và phong cách sống Nusign Ảnh: Q.TRÂN

Ông Phạm Nam Thắng, Tổng giám đốc Fahasa, cho biết: "Chúng tôi luôn hướng đến việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm và thương hiệu có giá trị, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Sự xuất hiện của Nusign cùng việc khai trương các nhà sách mới tiếp tục khẳng định cam kết của Fahasa trong việc đồng hành với sự phát triển văn hóa tại các địa phương, góp phần làm phong phú trải nghiệm mua sắm tại hệ thống nhà sách trên toàn quốc".