Nhà sản xuất 'Gia đình haha' lên tiếng cảnh báo

Trong bài đăng trên fanpage, nhà sản xuất Gia đình haha đăng tải dòng trạng thái cảnh báo đến khán giả. Cụ thể, đơn vị này cho biết đã phát hiện một số trang tin cộng đồng sử dụng hình ảnh logo của show thực tế này, lồng ghép với hình ảnh của những người tham gia bên dưới chụp ảnh trên một cánh đồng để tạo thành poster, gây nên một số hiểu nhầm là mùa 2 của chương trình.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong chương trình Gia đình haha ẢNH: NSX

“Chúng tôi khẳng định những hình ảnh đó không liên quan, không xuất phát từ chương trình Gia đình haha. Tập đoàn cũng không có bất kỳ sự hợp tác, cấp quyền nào cho các đơn vị này về việc sử dụng format và logo chương trình. Do đó, chúng tôi mong quý khán giả sẽ không có những hiểu nhầm không đáng có”, đơn vị này phản hồi thêm.

Cũng theo nhà sản xuất, bản quyền chương trình Gia đình haha được cấp độc quyền cho Công ty cổ phần tập đoàn YeaH1 tại Việt Nam, đồng thời logo đã được đăng ký bảo hộ.

“Các tổ chức, cá nhân vui lòng không tự ý sử dụng khi chưa có sự đồng ý từ YeaH1. Đối với mọi hành động có dấu hiệu, nghi ngờ đạo nhái bản quyền chương trình và sử dụng logo gây nhầm lẫn cho khán giả, chúng tôi sẽ có những biện pháp pháp lý phù hợp để yêu cầu biện pháp xử lý từ các tổ chức, cá nhân có liên quan”, phía nhà sản xuất nhấn mạnh.

Nhiều khán giả kỳ vọng chương trình sẽ sản xuất phần 2 sau thành công của mùa đầu tiên ẢNH: NSX

Sức hút của 'Gia đình haha'

Gia đình haha là chương trình thực tế quy tụ dàn sao Việt gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh. Họ cùng lưu trú 7 ngày 6 đêm tại nhà người dân bản địa, trải nghiệm các công việc như hái chè, làm muối, nuôi ong… Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn quảng bá cảnh đẹp Việt Nam, đồng thời kể câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, khắc họa sự chất phác, dung dị của người dân lao động.

Được đánh giá là chương trình mang tính chất “chữa lành”, Gia đình haha tạo cơn sốt khi hút hàng triệu lượt xem mỗi tập phát sóng. Sau 15 tập như dự kiến, nhà sản xuất thông báo sẽ thực hiện một tập đặc biệt, được quay hình tại Lào Cai. Đơn vị này cũng chia sẻ với Thanh Niên rằng chưa có kế hoạch thực hiện mùa 2 cho show thực tế Gia đình haha.