Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhà sản xuất nói gì về thông tin Trung Quân Idol thi 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Thạch Anh
23/04/2026 10:49 GMT+7

Giữa ồn ào đời tư, thông tin ca sĩ Trung Quân Idol góp mặt trong chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' được nhiều người quan tâm.

Những ngày qua, Trung Quân Idol trở thành cái tên được nhắc đến nhiều xoay quanh chuyện ồn ào đời tư. Cùng thời điểm, thông tin giọng ca Tình nào không như tình đầu tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 cũng được quan tâm.

Trung Quân Idol giữa ồn ào

Cụ thể, trong đoạn chụp tin nhắn được cho là của nam ca sĩ, anh gửi lời xin lỗi đến phía người nhà của nạn nhân. Ở cuộc trò chuyện này, tài khoản được cho là của Trung Quân Idol mong phía bác sĩ tha thứ vì thời gian tới anh còn tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2.

Ồn ào của Trung Quân Idol được cộng đồng mạng quan tâm

Thông tin này trở thành đề tài bàn luận của cư dân mạng. Nhiều người tỏ thái độ không hài lòng trước cách cư xử của Trung Quân Idol dù đang là người của công chúng. Bên cạnh đó, không ít người dùng mạng xã hội 

hoài nghi về thông tin giọng ca 8X góp mặt trong show thực tế về âm nhạc. Một số ý kiến mong phía ban tổ chức Anh trai vượt ngàn chông gai có động thái quyết liệt đối với nam ca sĩ, nhằm tránh ảnh hưởng đến chương trình.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai cho biết hiện tại chưa có thông tin chính thức về các anh tài góp mặt trong chương trình. Do đó, tất cả các thông tin trên mạng xã hội là truyền miệng. Phía nhà sản xuất bật mí thêm danh sách các anh tài của mùa 2 sẽ được công bố vào tháng 5.2026.

Ca sĩ Trung Quân Idol bị tố có hành vi hành hung một nữ bác sĩ. Người thân của nạn nhân cho biết giọng ca 8X sau khi sử dụng rượu bia đã “tác động vật lý” khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt, tay và hoảng loạn tinh thần. Thời điểm đó, nam ca sĩ chọn khóa trang cá nhân, chuyển TikTok sang chế độ riêng tư. Đây được xem là động thái của Trung Quân Idol để tránh những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Giữa ồn ào, Trung Quân Idol có buổi gặp gỡ trực tiếp với nạn nhân. Sau đó, anh đăng tải đoạn clip trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi vì đã "làm phiền mọi người" suốt những ngày qua bởi các thông tin không hay liên quan đến mình. “Quân cũng rất tha thiết được gặp anh Trường trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình đã gặp phải mấy ngày qua. Quân thực sự biết ơn sự bao dung của bác Thùy dành cho Quân, dành cho Quân sự tha thứ", nam ca sĩ chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, ban tổ chức đêm nhạc Yêu người có ước mơ với sự tham gia của Trung Quân Idol thông báo tạm hoãn vì lý do khách quan ngoài mong muốn. Thông tin này được nhiều người quan tâm. Cư dân mạng bày tỏ thái độ đồng tình trước cách xử lý của ban tổ chức trước ồn ào đời tư của nghệ sĩ. Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng vụ việc của giọng ca 8X là bài học dành cho người hoạt động nghệ thuật trong việc có cách cư xử hợp lý, giữ hình ảnh trước khán giả.

Một người nêu ý kiến: “Ca sĩ là người của công chúng, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ chứ đâu phải làm bừa được”. Tài khoản khác bình luận: “Bài học nhớ đời thật, cho chừa cái thói hống hách. Sự việc này là bài học cho nhiều người lắm”.

Trung Quân Idol cúi đầu xin lỗi nữ bác sĩ bị mình hành hung

Ngày 22.4, ca sĩ Trung Quân Idol chính thức lên tiếng vụ bị tố hành hung một nữ bác sĩ khi say rượu. Anh cho biết đã có mặt tại thẩm mỹ viện nơi làm việc của nữ bác sĩ để cúi đầu xin lỗi.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận