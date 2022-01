Nhà sản xuất phim Việt có niềm tin ở doanh thu phòng vé mùa lễ tết

Sau nhiều lần dời lịch phát hành, nhà sản xuất Bẫy ngọt ngào (đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư) thông báo ngày khởi chiếu sau tết, vào 11.2, cùng ngày với Chuyện ma gần nhà (đạo diễn Trần Hữu Tấn). Nhà không bán (đạo diễn Hoàng Tuấn cường) và Mưu kế thượng lưu (đạo diễn Trần Bửu Lộc) cũng bất ngờ xác nhận phát hành vào đúng ngày tết Nguyên đán, bên cạnh Trạng Tí phiêu lưu ký (nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh), 1990 (nhà sản xuất – đạo diễn Nhất Trung) và Chìa khóa trăm tỉ (đạo diễn Võ Thanh Hòa). Loạt phim Việt ra rạp này góp phần tạo nên sự sôi động cho cuộc đua phim Việt nửa đầu tháng 2 năm nay.

Vì đã phải dời lịch chiếu nhiều lần, từ tháng 4 sang tháng 5, đến cuối tháng 12.2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên lần này Bẫy ngọt ngào không thể dời thêm, quyết định chọn ngày khởi chiếu mới cuối cùng là vào 11.2. Đây là thời điểm sau tết và cũng để đón đầu dịp lễ Valentine công chiếu cho khán giả xem tại rạp Việt. Từ vị trí nhà đầu tư và sản xuất, kiêm diễn viên chính, Minh Hằng cho biết: “Có rất nhiều yếu tố phải cân nhắc khi lựa chọn thời điểm ra mắt một bộ phim, dựa vào tình hình kiểm soát dịch bệnh, hiệu ứng khán giả, danh sách các phim trong nước và nước ngoài chờ ra rạp… Chúng tôi muốn Bẫy ngọt ngào công chiếu vào thời điểm dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn và rạp được mở lại trên toàn quốc, để khán giả có thể yên tâm ra rạp thưởng thức bộ phim. Tôi mong khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ Bẫy ngọt ngào và phim Việt nói chung dịp tết này".

Hiện các nhà đầu tư, phát hành phim Việt âm thầm rút lui khỏi thị trường. Bẫy ngọt ngào sau nhiều lần dời lịch khởi chiếu, chi phí để quảng bá thay đổi lịch chiếu… cũng tiêu tốn hơn 2 tỉ đồng. Bẫy ngọt ngào có màu sắc phù hợp mùa giải trí ngay sau tết và trước dịp lễ tình nhân 14.2; tuy nhiên việc chọn công chiếu bộ phim vẫn là quyết định phiêu lưu bởi thị phần phim cả nước chỉ mới đạt 60%; các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng… chưa được phép mở rạp phim và ngay tại TP.HCM, rạp phim vẫn giãn cách.





Chia sẻ về quyết định đầy mạo hiểm này, nhà sản xuất, diễn viên Minh Hằng của phim Bẫy ngọt ngào cho biết: “Phim để càng lâu thì nhà đầu tư, nhà sản xuất như chúng tôi càng đau đầu. Bởi những nhà làm phim Việt không phải dư dả tiền để đầu tư làm phim, khi nào thu lại tính sau; mà là một thị trường các nhà sản xuất, nhà làm phim lẫn phát hành cần xoay vòng vốn. Bẫy ngọt ngào đã bị ảnh hưởng lớn từ hai năm đại dịch, dù không áp lực tài chính nhiều như các đoàn làm phim khác nhưng chúng tôi không thể để dàn diễn viên chờ đợi hình ảnh họ mất hút quá lâu. Điều chúng tôi mong mỏi nhất là mọi thứ hãy trở về cuộc sống bình thường, rạp phim, sân khấu, phòng trà… được mở lại. Đó không chỉ là về miếng cơm manh áo của nghệ sĩ, các dịch vụ kèm theo… mà hơn cả còn vì khán giả để họ không mất thói quen ra rạp xem phim, tới sân khấu xem kịch hay nghe nhạc ở phòng trà”.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung CGV Việt Nam cho biết: “Phim Spider-Man: No Way Home (tựa Việt: Người Nhện: Không còn nhà) kéo khán giả quay lại rạp được 70%-80% (tính trên số lượng rạp mở cửa). Tuy nhiên, sau Người Nhện, thị trường không còn phim mới, các phim bom tấn thì đã lên VOD (Video On Demand - Video theo yêu cầu) trước đó và khán giả Việt xem không bản quyền nhiều nên không còn đam mê tới rạp. Sau Người Nhện, tỉ lệ khán giả ra rạp chỉ còn 15%-20%. Chúng tôi vẫn hy vọng mùa tết này khán giả với thói quen ra rạp như một cách giải trí, rạp sẽ được ấm lên. Và nếu giữ được việc rạp ấm dần lên đều đặn thì tình hình rạp khoảng một năm nữa sẽ được trở lại như thời điểm trước đại dịch cuối 2019. Để có thể đưa thị trường điện ảnh nói riêng và thị trường giải trí nói chung trở về như thời điểm cuối năm 2019 thì cần phải mở cửa tất cả”.

Dịch Covid-19 tại TP.HCM đang duy trì cấp độ 1 là vùng xanh, nguy cơ thấp cũng là một tín hiệu vui cho ngành giải trí. Minh Hằng chia sẻ thêm: "Khi đã là vùng xanh thì chính sách mở rạp ở TP.HCM cũng được trọn vẹn hơn. Không những thế, khán giả sẽ tìm kiếm món ăn tinh thần như rạp phim để giải trí trong dịp tết, Valentine… Từ đó, tôi hy vọng thị trường phim Việt tốt hơn".