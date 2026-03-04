Nhà sáng tạo đối mặt thách thức với tính năng mới trên YouTube

Remix là một trong những tính năng nổi bật của YouTube Shorts nhằm cho phép người dùng tạo video dựa trên ý tưởng của người khác. Người dùng có thể sử dụng âm thanh từ video khác thông qua tùy chọn Remix, cùng với ba tùy chọn bổ sung: Collab, Green Screen và Cut, mỗi tùy chọn phục vụ một mục đích riêng.

YouTube sắp cho chèn vật thể, tái tạo khung hình bằng AI ẢNH: AFP

Gần đây, Google thông báo về việc thử nghiệm hai tính năng mới hỗ trợ AI (trí tuệ nhân tạo) cho Remix: Add an Object (Thêm đối tượng) và Reimagine (Tái tưởng tượng). Tính năng Add an Object cho phép người dùng chèn các đối tượng tùy chỉnh vào video ngắn của người khác (video phải dài ít nhất 8 giây). Trong khi đó, tính năng Reimagine cho phép người dùng tái tạo một đoạn phim ngắn bằng cách chọn một khung hình cụ thể và đưa ra các gợi ý cho AI. Người dùng cũng có thể chèn tối đa hai ảnh tham khảo để đảm bảo kết quả gần giống với mô tả.

Cả hai tính năng này hiện được thử nghiệm với một nhóm nhỏ người sáng tạo nội dung. Người dùng có thể kiểm tra tính có sẵn của bản cập nhật bằng cách mở YouTube Shorts và nhấn vào nút Remix.

Người dùng lo ngại AI len lỏi sâu vào YouTube

Tuy nhiên, không ít người dùng bày tỏ lo ngại về việc YouTube đang dần xa rời nguyên tắc cốt lõi của nền tảng sáng tạo. Một số ý kiến cho rằng tính năng Reimagine có thể làm giảm khả năng sáng tạo của người dùng khi AI có thể thực hiện nhiều công việc mà lẽ ra họ phải làm.

YouTube khẳng định rằng các video ngắn được tạo ra từ hai tính năng mới này sẽ liên kết với video gốc. Tuy nhiên, nếu người dùng không muốn video của mình được sử dụng cho các công cụ AI, họ có thể chọn không tham gia. Nhưng nếu từ chối, video của họ cũng sẽ không đủ điều kiện để được sử dụng trong các video Remix thông thường khác, điều đó có thể ảnh hưởng đến phạm vi tiếp cận video.

Với sự gia tăng các tính năng AI, nhiều người dùng lo ngại rằng YouTube sẽ sớm có nhiều video do AI tạo ra hơn là video do con người thực hiện và làm thay đổi diện mạo của nền tảng này trong tương lai.