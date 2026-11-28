Dấu ấn di sản giữa nhịp sống hiện đại ở TP.HCM

Đây là hành trình trải nghiệm "Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn di sản" vừa diễn ra vào chiều nay 28.11 trong khuôn khổ Chương trình Gặp mặt và tôn vinh thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, với sự tham gia của 99 nhà sáng tạo nội dung số trẻ tiêu biểu được lựa chọn từ 421 hồ sơ đăng ký trên phạm vi toàn quốc. Cơn mưa chiều nặng hạt không ngăn được bước chân và sự háo hức của những nhà sáng tạo nội dung số đến với những di sản ở thành phố mang tên Bác.

Anh Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, Phó trưởng Ban Tổ chức chương trình, cho biết đây là lần đầu tiên T.Ư Đoàn tổ chức một chương trình dành riêng cho những thanh niên hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số, có những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Các đại biểu đến từ nhiều vùng miền, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, thuộc những nhóm tuổi khác nhau, mỗi người đều có thế mạnh, dấu ấn sáng tạo và câu chuyện riêng.

Anh Hoàng Đức Nam (áo xanh) và các nhà sáng tạo nội dung số chăm chú lắng nghe thuyết minh về Bảo tàng Lịch sử Thành phố ẢNH: THANH ĐA

"Điểm chung của các bạn khi tham gia chương trình là đã biết sử dụng tiếng nói, sức ảnh hưởng và những nội dung mình sáng tạo để lan tỏa thông tin đẹp, tích cực, có giá trị đến cộng đồng, đặc biệt là những người đang theo dõi mình trên các nền tảng số", anh Nam chia sẻ.

Ban tổ chức kỳ vọng trong hai ngày hoạt động tại TP.HCM không chỉ là dịp để các đại biểu được ghi nhận, tôn vinh những đóng góp mà còn là cơ hội gặp gỡ, kết nối, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo và mở ra các cơ hội hợp tác mới trong hành trình hoạt động, sáng tạo nội dung số.

Xúc động thăm Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, chợ Bến Thành...

Điểm dừng chân đầu tiên là chợ Bến Thành, tọa lạc trên đường Lê Lợi, P.Bến Thành, ngôi chợ từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng nhận diện của TP.HCM. Không chỉ là địa điểm giao thương sầm uất, chợ Bến Thành còn lưu giữ những ký ức về quá trình hình thành và phát triển của TP.HCM qua nhiều thế hệ.

Các nhà sáng tạo nội dung số ghi lại khoảnh khắc tại chợ Bến Thành ẢNH: THANH ĐA

Anh Nguyễn Văn Chinh, đến từ Thanh Hóa, hiện công tác tại Vườn quốc gia Bến En, xây kênh trên mạng xã hội nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác bảo tồn động vật hoang dã. Anh Chinh cho biết đây là lần thứ hai anh đến TP.HCM, nhưng là lần đầu tiên anh có dịp tham quan chợ Bến Thành và Bảo tàng Lịch sử TP.HCM. "Không khí ở chợ Bến Thành rất tấp nập, nhộn nhịp. Mình xúc động khi thăm Bảo tàng Lịch sử TP.HCM", anh Chinh chia sẻ.

Được lựa chọn tham gia chương trình tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung số tích cực là niềm vui, niềm tự hào và cũng là động lực để Đinh Thị Khánh Linh (30 tuổi, Hà Nội) tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung trong thời gian tới. Kênh của Linh trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt theo dõi nhờ các video hài hước, ấm áp xoay quanh cuộc sống đời thường của gia đình nhỏ.

Đinh Thị Khánh Linh ghi lại khoảnh khắc ở chợ Bến Thành ẢNH: THANH ĐA

Nhà sáng tạo nội dung số tác nghiệp ngay khi đến chợ Bến Thành ẢNH: THANH ĐA

Từ chợ Bến Thành, đoàn tiếp tục đến Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, trụ sở HĐND và UBND TP.HCM…

Đối với các nhà sáng tạo số, chuyến tham quan trải nghiệm là cơ hội mở ra nhiều cách kể chuyện khác nhau. Những hình ảnh đời thường, lời kể của người dân và góc nhìn của người trẻ có thể giúp di sản trở nên gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ thường tiếp cận thông tin qua các nền tảng mạng xã hội.

Đoàn nghe thuyết minh về những hiện vật ở Bảo tàng Lịch sử TP.HCM ẢNH: THANH ĐA

Jơ Ngõ Ya Văn (trái) chia sẻ chuyến đi là cơ hội để anh học hỏi thêm nhiều kiến thức ẢNH: THANH ĐA

Anh Jơ Ngõ Ya Văn, 24 tuổi, đại biểu của đoàn hành trình trải nghiệm, cho biết chuyến đi là cơ hội để anh được học hỏi và tích lũy thêm kiến thức, chất liệu phục vụ hoạt động sáng tạo nội dung. "Mình có thêm kiến thức, tư liệu để quảng bá, tuyên truyền về chương trình sao cho phù hợp với phong cách cá nhân", Ya Văn bày tỏ.